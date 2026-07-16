قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يُرسل قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
‎تصعيد بالغ الخطورة.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
مكتبة الإسكندرية.. الفنون قوة ناعمة تحمي الهوية وتصنع الإنسان
وفاة ابنة شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. وعبدالحكيم عبدالناصر ينعاها
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "أرويا" وتنقل 4335 راكبا
مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026
المليارديرات الهاربون من ضريبة الثروة في كاليفورنيا يواجهون تدقيقا صارما
سيراميكا كليوباترا يعلن تعيين سعد سمير مديرا للكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الاستثمار يبحث سبل زيادة الاستثمارات والصادرات مع 22 شركة فرنسية.. ونواب: يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية للبلد

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد
معتز الخصوصي

اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة

نائب يشيد ببحث سبل زيادة الاستثمارات والصادرات مع 22 شركة فرنسية

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
 

أشاد عدد من النواب ببحث وزير الاستثمار سبل زيادة الاستثمارات والصادرات مع 22 شركة فرنسية ، وأكدوا أن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث وزير الاستثمار سبل زيادة الاستثمارات والصادرات مع 22 شركة فرنسية.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية ورقمية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات التأسيس والتوسع؛ بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الصادرات، مشددًا على أن الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال يمثل أحد أهم أدوات تطوير مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه ورؤساء 22 شركة فرنسية عاملة في مصر؛ لبحث خططهم التوسعية، واستعراض التحديات التي تواجههم، وآليات دعم الاستثمارات الفرنسية وزيادة المكون المحلي وربط الموردين المصريين بسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات، والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتسريع خدمات المستثمرين، إلى جانب تطوير منظومة صندوق تنمية الصادرات، وبناء قاعدة بيانات للموردين المحليين، بما يدعم توطين الصناعات المغذية، ويزيد القدرة الإنتاجية والتصديرية للشركات.

وأضاف أن الشركات العاملة في السوق المصرية تمثل أفضل سفراء لجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات التي طُرحت خلال اللقاء وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، معربًا عن تطلعها إلى توسيع استثماراتها وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الشركات الفرنسية لخططها التوسعية، حيث أعلنت أورنج مصر التوسع في إنشاء محطات جديدة، وكشفت سان جوبان عن استمرار استثماراتها في مشروعات الزجاج المسطح، فيما استعرضت ألستوم وRATP Dev وEDF وتوتال إنرجيز وCMA CGM وفاليو وغيرها من الشركات خططها لتوسيع أنشطتها في السوق المصرية ودعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

النواب وزير الاستثمار الصناعة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

ترشيحاتنا

الدكتور احمد السبكي

الرعاية الصحية: تشغيل 53 منشأة طبية لخدمة المواطنين بـ الإسماعيلية

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لميكنة منظومة الرمد

وزي التعليم في غرفة عمليات الوزارة

وزير التعليم يشكر مسئولي امتحانات الثانوية العامة على المجهود المبذول

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد