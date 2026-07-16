راكب تروسيكل.. القبض على عاطل تحـ.رش بسيدة في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل" بالتحرش بإحدى السيدات حال سيرها بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 12/ الجارى وحال سيرها بأحد الطرق بدائرة القسم قام قائد مركبة "تروسيكل" بالتحرش بها وفر هارباً.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.