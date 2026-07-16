10 أطفال ضحايا الاستغلال في الشوارع.. عصابة أجبرتهم على التسول حتى سقطت في قبضة الأمن

بينما كان كثير من الأطفال يقضون أوقاتهم في اللعب أو الدراسة، وجد 10 أطفال أنفسهم ضحايا للاستغلال في شوارع الجيزة، بعدما أجبرتهم مجموعة من الخارجين على القانون على التسول وبيع السلع بإلحاح لاستدرار أموال المارة. لكن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت تفاصيل الواقعة، لتنتهي المأساة بضبط المتهمين وإنقاذ الأطفال من براثن الاستغلال.

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في كشف واحدة من الوقائع الإنسانية المؤلمة، بعدما تمكنت من ضبط 8 متهمين، بينهم سيدة، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في عدد من شوارع محافظة الجيزة.

وخلال الحملة، عثرت القوات على 10 أطفال معرضين للخطر كانوا يُجبرون على بيع السلع بإلحاح والتسول في الطرق العامة، وتم ضبطهم بصحبة المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة واستغلال الأطفال في هذا النشاط غير المشروع.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال الذين أمكن الوصول إلى ذويهم لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الاستدلال على ذويهم بإحدى دور الرعاية، لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.