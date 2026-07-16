خلال حملة لرفع الإشغالات.. القبض على المتهمين بالتعدي على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التعدي على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر بدمياط بالسب والضرب حال قيامه بحملة لرفع إشغالات بالمدينة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة رأس البر من (نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر "مصاب بكدمة أعلى الأنف") بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب حال قيامه بحملة لرفع إشغالات "دون تنسيق مسبق مع الأجهزة الأمنية" ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عامل ، ووالدته - مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.