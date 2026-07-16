القبض على شخص يروج لبيع نظارات مزودة بسماعات للغش فى الامتحانات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يروج لبيع نظارات مزودة بسماعات للغش فى الإمتحانات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع نظارات مزودة بسماعات مخفية للغش بقنا بمقابل مادى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط) ، وضُبط بحوزته (هاتفى محمول - جهاز "تابلت" - 4 نظارات مزودة بسماعة مخفية "معدة لإستخدامها فى تسهيل الغش بالإمتحانات")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





