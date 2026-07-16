دافعت عن الفتيات فتعرضت للضرب.. قصة بائعة متجولة واجهت المتحرشين في شوارع الإسكندرية

تحولت محاولة بائعة متجولة للدفاع عن عدد من الفتيات من التحرش في أحد شوارع الإسكندرية إلى واقعة اعتداء وثقتها كاميرات الهواتف، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف ملابساتها وضبط المتهمين.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء عدد من الأشخاص على سيدة في أحد شوارع محافظة الإسكندرية، ما أثار حالة من الغضب بين المتابعين.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة، وتبين أنها بائعة متجولة تقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل وبسؤالها، أفادت بأنها أثناء تواجدها يوم 10 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة المنشية، فوجئت بثلاثة أشخاص يقومون بمعاكسة عدد من الفتيات، وعندما تدخلت لمعاتبتهم على تصرفهم، انهالوا عليها بالسب والضرب.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم ثلاثة طلاب يقيمون بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي جاء في أقوال المجني عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.