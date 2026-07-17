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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أيمن سلامة: أغنية "مشاعر" كانت في الأصل لتامر حسني ومشروعي مع هاني شاكر لم يكتمل

شيرين
شيرين
قاسم


استضافت الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة نجوم، الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، الذي تحدث خلال اللقاء عن أبرز أعماله الفنية، ورؤيته لأزمات صناعة الدراما في مصر.

أشار سلامة إلى أن مسلسل "مع سبق الإصرار" يبقى أثيرًا لديه من بين أعماله، بفضل النجاح الذي حققه بالاشتراك مع الفنانة غادة عبد الرازق، موضحًا أنه كتب نحو 15 مسلسلًا تلفزيونيًا حتى الآن، وأن هذا العمل تحديدًا يحتل مكانة خاصة في مسيرته.

كشف سلامة عن تحضيره لعملين جديدين مع غادة عبد الرازق: الأول من 15 حلقة يشارك في كتابته عدد من المؤلفين الشباب، والثاني بعنوان "عاليا"، وهو مشروع كان قد توقف العام الماضي لأسباب إنتاجية قبل أن ينتقل إلى شركة إنتاج جديدة، ومن المنتظر أن يُعرض في رمضان المقبل في 30 حلقة.

انتقد سلامة الوضع الحالي لصناعة الدراما، مؤكدًا أنها بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة، وأن تراجع مستوى الأعمال بات يشكل أزمة حقيقية تهدد مكانة مصر الريادية في هذا المجال أمام المنافسة العربية والعالمية.

كما وجه انتقادًا لربط الإنتاج الدرامي بالاعتبارات الإعلانية، معتبرًا أن ذلك ينعكس سلبًا على جودة المحتوى، ودعا إلى الفصل بين المتطلبات التجارية والرؤية الإبداعية إذا كان الهدف تقديم أعمال قادرة على منافسة المنصات العالمية.

وتحدث سلامة عن كواليس أغنية "مشاعر"، كاشفًا أن الموسيقار الراحل محمد رحيم كان قد عرضها في البداية على الفنان تامر حسني، قبل أن تستقر أخيرًا لدى الفنانة شيرين عبد الوهاب، لتتحول إلى واحدة من أنجح أغانيها.


كشف سلامة عن مشروع درامي لم يرَ النور، كان من المفترض أن يجمعه بالفنان الراحل هاني شاكر، وأنه كان يحمل طابعًا إنسانيًا بعيدًا عن الغناء، ويتناول علاقة أب بابنته، إلا أن المشروع لم يحظَ بموافقة الجهات المنتجة رغم حماس هاني شاكر الكبير له.
 

أيمن سلامة المؤلف أيمن سلامة تامر حسني شيرين

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