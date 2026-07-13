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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب التمريض تحذر من المزيفين: أكاديميات غير مرخصة تبيع الوهم للطلاب

التمريض
التمريض
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حذرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، من انتشار ما وصفته بظاهرة "الدخلاء على مهنة التمريض" و"منتحلي صفة التمريض"، مؤكدة أن هناك جهات غير تابعة لوزارة الصحة تمارس التدريب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتوهم الطلاب وأسرهم بالحصول على مؤهل يسمح لهم بمزاولة المهنة.

 الالتحاق بمجال التمريض

وقالت الدكتورة كوثر محمود، خلال لقائها في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلاميتان آية عبدالرحمن ومنة فاروق، إن هناك عددًا من الأكاديميات والمراكز التدريبية التي تستغل رغبة الطلاب في الالتحاق بمجال التمريض، وتقدم لهم وعودًا غير حقيقية بشأن العمل كممرضين بعد التخرج.

وأوضحت أن هناك نحو 124 مركزًا من المفترض أن يقتصر دورها على تدريب مساعدي الخدمات الصحية، إلا أن بعضها يقوم بتدريس مواد تمريضية للطلاب، ويمنحهم انطباعًا بأنهم سيحصلون على ترخيص مزاولة المهنة والتكليف، بل إن بعض خريجي هذه الجهات تمكنوا من العمل داخل مستشفيات، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على المنظومة الصحية وسلامة المرضى.

صلاحيات الضبطية القضائية 

وأكدت نقيب عام التمريض، أن هناك تحركات مستمرة لمواجهة هذه المخالفات، بالتعاون مع المحافظين في عدد من المحافظات، موضحة أن الجهات المحلية تمتلك صلاحيات الضبطية القضائية للتعامل مع هذه الكيانات غير المرخصة.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل ضبط عدد من المخالفين، وإحالة بعض الوقائع إلى النيابة العامة، إلى جانب غلق عدد من المراكز المخالفة بالشمع الأحمر، إلا أن بعض هذه الجهات تعود لممارسة نشاطها مرة أخرى.

وأضافت أن الفترة الحالية، بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة واقتراب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، تشهد نشاطًا متزايدًا لهذه الأكاديميات، التي تستغل إقبال الطلاب على دراسة التمريض من خلال إعلانات مضللة.

مدارس التمريض التابعة للوزارة

وتابعت أن بعض هذه الجهات تستخدم شعارات وزارة الصحة في إعلاناتها، وتحاكي طريقة الإعلان الخاصة بمدارس التمريض التابعة للوزارة، بهدف إيهام أولياء الأمور بأنها جهات رسمية ومعتمدة.

وشددت كوثر محمود على أن النقابة رصدت عددًا كبيرًا من هذه الإعلانات، مؤكدة أنها توهم الطلاب بأنهم سيحصلون على التكليف والتسجيل وترخيص مزاولة مهنة التمريض، وهو أمر غير صحيح، مطالبة أولياء الأمور بضرورة التأكد من اعتماد أي جهة تعليمية قبل إلحاق أبنائهم بها.

التمريض كوثر محمود نقيب عام التمريض صفة التمريض مدارس التمريض

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