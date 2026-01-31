قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: التعاون العسكري مع إفريقيا وصل لمستويات تجاوزت العصر السوفيتي
لماذا سميت ليلة النصف من شعبان عيد الملائكة؟.. أسباب لا تعرفها
نصر إبراهيم: الزمالك لا يقف على لاعب والإلتزام والروح سر الاستقرار
بسمة وهبة: جريمة هدى شعراوي تفتح ملف خطورة بعض الخادمات
تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني
البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية
الأهلي لا يقف على لاعب .. هانى رمزي يهاجم إمام عاشور
صنع مجده من ضربات الجزاء.. طارق السيد: أنا أفضل من علي معلول
تشكيل يانج أفريكانز المتوقع ضد الأهلي.. موعد المباراة والقناة الناقلة
الخارجية الروسية: إهتمام ماكرون بمحادثة بوتين تحتاج إلى قنوات رسمية
دعاء اليوم 12 من شعبان.. أوصى رسول الله بترديده 4 مرات في الصباح
الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

4800 جنيه شهريًا .. اعترافات متهم تكشف تفاصيل سرقة مبنى وزارة العدل

حبس
حبس
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة اتهام عامل زراعة بالاشتراك مع أخرين في سرقة أسلاك نحاسية من موقع تابع لوزارة العدل.

وبحسب ما ورد في أقوال المتهم، فقد أكد أنه لم يقم بارتكاب أي وقائع سرقة أخرى بخلاف الواقعة محل التحقيق.

وأوضح أنه في يوم الواقعة وتحديدًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وأثناء تواجده بمنزل ابنته، فوجئ بحضور قوة أمنية قامت بسؤاله عن مكان الأسلاك النحاسية.

وأضاف المتهم أنه أبلغ رجال الشرطة بأن الأسلاك بحوزة المتهم الآخر وليد ، مشيرًا إلى أن الضابط قام بتفتيش منزله دون العثور على أي مضبوطات.

وأكد أنه تم سؤاله عن تفاصيل الواقعة، فقام بسرد كافة ما حدث، قبل أن يطلب منه مرافقة القوة الأمنية.

وأشار إلى أن القوة توجهت إلى منزل المتهم وليد، حيث تم سؤاله عن الأسلاك المسروقة، فأفاد بقيامه ببيعها لكل من كريم ورجب، وعلى إثر ذلك، طلب الضابط من المتهمين إرشادهم إلى مكان المشترين.

وأوضح المتهم أنه تم استقلال سيارة ميكروباص والتوجه إلى مكان تواجد كريم ورجب، حيث عثر على الأسلاك بحوزة الأخير، وكان قد قام بتجهيزها بغرض صهرها وبيعها كنحاس خردة.

عقب ذلك، تم اصطحاب جميع الأطراف إلى قسم الشرطة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، قبل عرض المتهم على النيابة العامة في اليوم التالي.

وفي سياق متصل، أدلى المتهم ببياناته الشخصية خلال التحقيقات، موضحًا أنه من مواليد مركز العياط بمحافظة الجيزة، وينتمي لأسرة بسيطة تعمل بالزراعة، حيث يعمل والده فلاحًا على مساحة محدودة من الأرض، وشارك والده العمل منذ صغره بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

وأضاف أنه حاصل على دبلوم صنايع، ويعمل كعامل زراعة في احدى الشركات منذ نحو ثلاث سنوات، وهي شركة متخصصة في أعمال الزراعة وتنسيق المواقع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ويتقاضى أجرًا شهريًا قدره 4800 جنيه.

 وأصدرت محكمة مستانف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها بتخفيف حكم حبس المتهمين من 3 سنوات لـ 6 أشهر لاتهامهما بسرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية المغذية لمصابيح إنارة المسطحات الخضراء، المملوكة لشركة العاصمة الإدارية والمرخصة لإنشائها للمنفعة العامة.

وزارة العدل النيابة العامة عامل زراعة اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

سيد عبد الحفيظ

تقبل العقوبات.. تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ العنيفة مع إمام عاشور

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

ترشيحاتنا

نشاط التمويل العقاري

بنمو 44% .. عقود التمويل العقاري ترتفع لـ 13560 في 11 شهرًا

رانيا المشاط

التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 50 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاري

بالصور

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد