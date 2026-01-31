4800 جنيه شهريًا .. اعترافات متهم تكشف تفاصيل سرقة مبنى وزارة العدل

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة اتهام عامل زراعة بالاشتراك مع أخرين في سرقة أسلاك نحاسية من موقع تابع لوزارة العدل.

وبحسب ما ورد في أقوال المتهم، فقد أكد أنه لم يقم بارتكاب أي وقائع سرقة أخرى بخلاف الواقعة محل التحقيق.

وأوضح أنه في يوم الواقعة وتحديدًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وأثناء تواجده بمنزل ابنته، فوجئ بحضور قوة أمنية قامت بسؤاله عن مكان الأسلاك النحاسية.

وأضاف المتهم أنه أبلغ رجال الشرطة بأن الأسلاك بحوزة المتهم الآخر وليد ، مشيرًا إلى أن الضابط قام بتفتيش منزله دون العثور على أي مضبوطات.

وأكد أنه تم سؤاله عن تفاصيل الواقعة، فقام بسرد كافة ما حدث، قبل أن يطلب منه مرافقة القوة الأمنية.

وأشار إلى أن القوة توجهت إلى منزل المتهم وليد، حيث تم سؤاله عن الأسلاك المسروقة، فأفاد بقيامه ببيعها لكل من كريم ورجب، وعلى إثر ذلك، طلب الضابط من المتهمين إرشادهم إلى مكان المشترين.

وأوضح المتهم أنه تم استقلال سيارة ميكروباص والتوجه إلى مكان تواجد كريم ورجب، حيث عثر على الأسلاك بحوزة الأخير، وكان قد قام بتجهيزها بغرض صهرها وبيعها كنحاس خردة.

عقب ذلك، تم اصطحاب جميع الأطراف إلى قسم الشرطة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، قبل عرض المتهم على النيابة العامة في اليوم التالي.

وفي سياق متصل، أدلى المتهم ببياناته الشخصية خلال التحقيقات، موضحًا أنه من مواليد مركز العياط بمحافظة الجيزة، وينتمي لأسرة بسيطة تعمل بالزراعة، حيث يعمل والده فلاحًا على مساحة محدودة من الأرض، وشارك والده العمل منذ صغره بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

وأضاف أنه حاصل على دبلوم صنايع، ويعمل كعامل زراعة في احدى الشركات منذ نحو ثلاث سنوات، وهي شركة متخصصة في أعمال الزراعة وتنسيق المواقع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ويتقاضى أجرًا شهريًا قدره 4800 جنيه.

وأصدرت محكمة مستانف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها بتخفيف حكم حبس المتهمين من 3 سنوات لـ 6 أشهر لاتهامهما بسرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية المغذية لمصابيح إنارة المسطحات الخضراء، المملوكة لشركة العاصمة الإدارية والمرخصة لإنشائها للمنفعة العامة.