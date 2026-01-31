حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك توجيهات مباشرة ومستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وللدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بأن تكون صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة.

وقال حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز اليوم السبت إن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تُعد أحد النماذج العملية لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع.. مشيرا إلى أنه منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر 2021، تم فحص أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس وجود عمل مستدام من وزارة الصحة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الرئاسية، لنشر المبادرة في جميع المحافظات دون أي تفرقة، كما تعكس في الوقت ذاته ثقة المواطن في الخدمات الصحية الحكومية.. مؤكدا أن هذا الإقبال الكبير ما كان ليحدث لولا ثقة المواطنين في جودة الخدمات التي تقدمها المبادرات الرئاسية.

وأضاف المتحدث باسم "الصحة" أن المبادرة لا تقتصر على الأرقام، بل تستهدف الاكتشاف المبكر للأمراض، ونشر الوعي الصحي، وتقديم العلاج بعد التشخيص المبكر، بما يسهم في تجنب المضاعفات الخطيرة لأمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، والتي قد تصل إلى مراحل متقدمة مثل الفشل الكلوي والحاجة إلى الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى.

وأشار إلى أن الثقافة المجتمعية قبل إطلاق المبادرات الرئاسية كانت تميل إلى عدم إجراء الفحوصات الدورية، والاكتفاء بزيارة الطبيب عند ظهور الأعراض، إلا أن هذا المفهوم بدأ في التراجع لصالح ثقافة الكشف المبكر والفحص الدوري، خاصة أن بعض الأمراض المزمنة لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة.

وشدد عبدالغفار على أهمية الكشف والتشخيص المبكرين لتجنب المضاعفات الصحية.. موضحًا أن كل مواطن يتم فحصه يحصل على كارت متابعة، ويتم التواصل معه بشكل واضح، ولا يغادر أي مواطن إلا بعد معرفة حالته الصحية وخطوات المتابعة والعلاج اللازمة.