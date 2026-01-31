قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وواشنطن وقطر وتركيا وعُمان لاحتواء التصعيد
بعد شائعة وجود مبيدات غير صالحة في الخضروات والفاكهة.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
أ ش أ

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك توجيهات مباشرة ومستدامة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وللدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بأن تكون صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة.

وقال حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز اليوم السبت إن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تُعد أحد النماذج العملية لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع.. مشيرا إلى أنه منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر 2021، تم فحص أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس وجود عمل مستدام من وزارة الصحة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الرئاسية، لنشر المبادرة في جميع المحافظات دون أي تفرقة، كما تعكس في الوقت ذاته ثقة المواطن في الخدمات الصحية الحكومية.. مؤكدا أن هذا الإقبال الكبير ما كان ليحدث لولا ثقة المواطنين في جودة الخدمات التي تقدمها المبادرات الرئاسية.

وأضاف المتحدث باسم "الصحة" أن المبادرة لا تقتصر على الأرقام، بل تستهدف الاكتشاف المبكر للأمراض، ونشر الوعي الصحي، وتقديم العلاج بعد التشخيص المبكر، بما يسهم في تجنب المضاعفات الخطيرة لأمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، والتي قد تصل إلى مراحل متقدمة مثل الفشل الكلوي والحاجة إلى الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى.

وأشار إلى أن الثقافة المجتمعية قبل إطلاق المبادرات الرئاسية كانت تميل إلى عدم إجراء الفحوصات الدورية، والاكتفاء بزيارة الطبيب عند ظهور الأعراض، إلا أن هذا المفهوم بدأ في التراجع لصالح ثقافة الكشف المبكر والفحص الدوري، خاصة أن بعض الأمراض المزمنة لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة.

وشدد عبدالغفار على أهمية الكشف والتشخيص المبكرين لتجنب المضاعفات الصحية.. موضحًا أن كل مواطن يتم فحصه يحصل على كارت متابعة، ويتم التواصل معه بشكل واضح، ولا يغادر أي مواطن إلا بعد معرفة حالته الصحية وخطوات المتابعة والعلاج اللازمة.

الصحة السيسي مجلس الوزراء وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. ضوابط جديدة لتقسيم المناطق السكنية لتحديد قيمة الزيادة

القولون العصبي

بعد سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي.. هذه عقوبة غش الدواء

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المنيا

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد