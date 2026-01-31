قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم تظلمه.. نقابة الموسيقيين تطالب بالتحقيق مع حلمي عبد الباقي| خاص
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا
دون تهمة أو محاكمة| حراك دولي لإنهاء اعتقال الفلسطينيين.. و12 شهيدا غزاويا بعائلتين
لطرح السلع بأسعار مخفضة.. الزراعة: افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام
من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور
كم باقي على رمضان 2026؟.. توقعات فلكية لموعد أول أيام الصيام وعيد الفطر
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

 بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، يرافقه خلالها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ.
         وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم لمحافظة المنيا تركز على تفقد مشروعات ذات صلة بقطاعي الرعاية الصحية وتطوير المرافق ورفع كفاءة الطرق، كما تشمل تفقد عدد من المصانع المتخصصة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تسليم عدد من العقود للمستفيدين من أحد المشروعات السكنية الجديدة، وسيخصص جانبا من الجولة لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

        وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي هذه الزيارة الميدانية لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل أية معوقات تواجهها، في سبيل الإسراع بدخولها حيز التنفيذ لخدمة أهالينا بالمحافظة، مؤكدا أن مختلف نقاط الزيارة ترتكز على ما يتعلق باحتياجات المواطنين، ولا سيما تفقد عدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه مع اكتمال تنفيذ مشروعات هذه المبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تعتبر أيقونة الجمهورية الجديدة، نشهد الفارق الكبير في جودة الحياة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المصرية.

        فيما أكد محافظ المنيا الالتزام باستكمال مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى مشروعات "حياة كريمة" لخدمة المواطنين في القرى المستهدفة، الجاري الانتهاء منها، وهناك حرص على تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

صورة أرشيفية

منتدى دافوس 2026.. كيف يناقش التحديات العالمية دون إصدار قرارات إلزامية؟

صورة ارشيفية

ارتفاع درجات الحرارة مستمر وذروته غدا.. الأرصاد الجوية توضح

صورة أرشيفية

أستاذ علم نفس: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي على نموه المعرفي

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

