شراكة مصرية يونانية لتعزيز الصناعات الإبداعية وخلق فرص عمل للشباب

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة العالم الهيليني (Foundation of the Hellenic World) والأكاديمية الدولية للإبداع في مصر (International Creative Academy – ICA)، بهدف دعم التعاون المشترك في مجالات الصناعات الإبداعية والحرفية والتدريب المهني، بما يسهم في توفير منصات فعالة لتبادل الخبرات بين المبدعين ورواد الأعمال في البلدين.

يأتي ذلك في إطار جهود مكتب التمثيل التجاري المصري في أثينا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليونان، وبرئاسة المستشار التجاري مروة أبو السادات.



ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانب اليوناني صوفيا كونيناكي إفرايموغلو، النائب التنفيذي لرئيس مؤسسة العالم الهيليني، وعن الجانب المصري الدكتور هاني بركات، رئيس الأكاديمية الدولية للإبداع، تأكيدًا على الرغبة المشتركة في تعميق التعاون المؤسسي في مجالات التجارة والتسويق، والتدريب، والإنتاج الرقمي، وتمكين الشباب المبدع ورواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية والمهنية، مع التركيز على تطوير برامج إبداعية وتدريبية مشتركة تعتمد على المبادرات والابتكارات الحديثة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان في مجال الصناعات الحرفية والإبداعية، ويعكس اهتمام الجانبين بتطوير هذا القطاع الحيوي ذي القيمة المضافة المرتفعة.



وأضاف أن الاتفاق يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم الصادرات المصرية غير التقليدية، وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في القطاع الإبداعي، مشيرًا إلى أن الصناعات الحرفية والإبداعية تعد من القطاعات الواعدة في مسار التعاون الثنائي، لما لها من دور في فتح آفاق جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال وبناء شراكات مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البلدين.

وتتضمن مذكرة التعاون عددًا من آليات العمل المشترك لدعم الصناعات الإبداعية والحرفية، من بينها تنظيم معارض وفعاليات تجارية وورش عمل إبداعية مشتركة، وتطوير برامج تدريبية وتعليمية متخصصة للشباب المبدع، والتعاون في مجالات التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم المبادرات البحثية وتبادل الخبرات الفنية بين المؤسسات المصرية واليونانية.

واختتم رئيس التمثيل التجاري المصري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار الرؤية المشتركة لمصر واليونان لتعزيز الصناعات الحرفية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة وأداة فعالة للدبلوماسية التجارية، ووسيلة لخلق فرص عمل للشباب، مع التركيز على ربط الاقتصاد بالإبداع والابتكار الحديث، ودعم تنفيذ مشروعات مشتركة لإنتاج منتجات حرفية ذات قدرة تنافسية، بما يسهم في تسهيل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية عبر بوابة اليونان.