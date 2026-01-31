قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شراكة مصرية يونانية لتعزيز الصناعات الإبداعية وخلق فرص عمل للشباب

تعاون مشترك
تعاون مشترك
ولاء عبد الكريم

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة العالم الهيليني (Foundation of the Hellenic World) والأكاديمية الدولية للإبداع في مصر (International Creative Academy – ICA)، بهدف دعم التعاون المشترك في مجالات الصناعات الإبداعية والحرفية والتدريب المهني، بما يسهم في توفير منصات فعالة لتبادل الخبرات بين المبدعين ورواد الأعمال في البلدين.

يأتي ذلك في إطار جهود مكتب التمثيل التجاري المصري في أثينا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليونان، وبرئاسة المستشار التجاري مروة أبو السادات.


ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانب اليوناني صوفيا كونيناكي إفرايموغلو، النائب التنفيذي لرئيس مؤسسة العالم الهيليني، وعن الجانب المصري الدكتور هاني بركات، رئيس الأكاديمية الدولية للإبداع، تأكيدًا على الرغبة المشتركة في تعميق التعاون المؤسسي في مجالات التجارة والتسويق، والتدريب، والإنتاج الرقمي، وتمكين الشباب المبدع ورواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية والمهنية، مع التركيز على تطوير برامج إبداعية وتدريبية مشتركة تعتمد على المبادرات والابتكارات الحديثة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان في مجال الصناعات الحرفية والإبداعية، ويعكس اهتمام الجانبين بتطوير هذا القطاع الحيوي ذي القيمة المضافة المرتفعة.


وأضاف أن الاتفاق يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم الصادرات المصرية غير التقليدية، وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في القطاع الإبداعي، مشيرًا إلى أن الصناعات الحرفية والإبداعية تعد من القطاعات الواعدة في مسار التعاون الثنائي، لما لها من دور في فتح آفاق جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال وبناء شراكات مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البلدين.
وتتضمن مذكرة التعاون عددًا من آليات العمل المشترك لدعم الصناعات الإبداعية والحرفية، من بينها تنظيم معارض وفعاليات تجارية وورش عمل إبداعية مشتركة، وتطوير برامج تدريبية وتعليمية متخصصة للشباب المبدع، والتعاون في مجالات التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم المبادرات البحثية وتبادل الخبرات الفنية بين المؤسسات المصرية واليونانية.

واختتم رئيس التمثيل التجاري المصري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار الرؤية المشتركة لمصر واليونان لتعزيز الصناعات الحرفية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة وأداة فعالة للدبلوماسية التجارية، ووسيلة لخلق فرص عمل للشباب، مع التركيز على ربط الاقتصاد بالإبداع والابتكار الحديث، ودعم تنفيذ مشروعات مشتركة لإنتاج منتجات حرفية ذات قدرة تنافسية، بما يسهم في تسهيل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية عبر بوابة اليونان.

شراكة مصرية يونانية الصناعات الإبداعية فرص عمل مصر واليونان مجالات الصناعات الإبداعية التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

سرطان البنكرياس

إنجاز طبي.. باحثون يطورون علاجا يقضي على سرطان البنكرياس المميت

الحموضة

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

الملوخية

طريقة تخزين الملوخية للحفاظ على اللون والطعم

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد