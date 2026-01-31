قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري ونظيرته الرواندية يشهدان ختام اجتماعات اللجنة المشتركة لمشروع إدارة المياه

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، و برناديت أراكوى وزيرة البيئة الرواندية، مراسم ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة لـ "مشروع إدارة الموارد المائية والري"، وتوقيع خطة العمل التنفيذية لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وذلك بحضور الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل،  والدكتور إيمانويل روكوندا مدير عام مجلس الموارد المائية الرواندي، والسفيرة نيرمين الظواهري سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، وممثلي الجانبين المصري والرواندي، وبمشاركة عدد من القيادات المعنية والخبراء والفنيين من كلا البلدين، وممثلي السفارة المصرية في كيجالي ، وذلك فى إطار زيارة سيادته الرسمية لدولة رواندا .

واستمع الوزيران، لما تم عرضه من اللجنة التوجيهية والمتضمن استعراض لما تم مناقشته خلال اجتماعات اللجنة التوجيهية، والتى تم عقدها على مدار اليومين الماضيين، والتى تم خلالها استعراض خطة العمل المقترحة، والاتفاق بين البلدين على الخطوات المستقبلية ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وقيام أعضاء اللجنة التوجيهية بزيارات ميدانية لعدد من مواقع المشروعات المقترحة.

حيث اطّلع الأعضاء على الأوضاع على أرض الواقع، والتقوا بأصحاب المصلحة الرئيسيين، وناقشوا معهم سبل المضي قدمًا .

جدير بالذكر أنه سبق توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى مصر فى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، والتى تشتمل على تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات رواندا فى مجال المياه، مثل مشروع حماية مستجمعات المياه لضمان استدامتها والحفاظ على جودة المياه، ومشروعات حفر الآبار وبناء سدود لحصد مياه الأمطار بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين وللثروة الحيوانية، وتنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات فى مجال إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين والروانديين في مجالات الإدارة .

الري وزارة الري قطاع شئون مياه النيل مجلس الموارد المائية الرواندي

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

