متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة، وخاصة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بأن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ووظائف الكلى، يُعد أحد النماذج التي تقوم بها وزارة الصحة لترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع.

ولفت إلى أنه تم إطلاق مبادرة في سبتمبر 2021 جرى خلالها فحص ما يقرب من 20 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس حرص الوزارة على نشر المبادرات في كل المحافظات دون أي تمييز.

وأشار إلى أن المبادرات المقدمة تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، وهو ما يؤكد ثقة المواطن في المبادرات الرئاسية، التي لا تقتصر على الفحص فقط، بل تشمل الكشف المبكر عن الأمراض إلى جانب التوعية، ما يجنب المواطن والدولة المضاعفات التي قد تصل إلى الفشل الكلوي.

ولفت إلى أنه قبل انتشار المبادرات الرئاسية كانت هناك مفاهيم خاطئة مترسخة لدى المواطنين، منها عدم أهمية الفحص الدوري أو الكشف المبكر، والاعتقاد بأن الفحص لا يكون إلا بعد ظهور المرض، وهو ما بدأ يتراجع مع انتشار المبادرات الرئاسية للكشف المبكر، خاصة في ظل عصر يشهد انتشار العديد من الأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة، مثل السكري وضغط الدم وأمراض الكلى.

وأكد على أن الكشف المبكر يجنب الفرد المضاعفات الناتجة عن تلك الأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة تتسم بالخطورة ويصعب علاجها.