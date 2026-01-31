قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وواشنطن وقطر وتركيا وعُمان لاحتواء التصعيد
بعد شائعة وجود مبيدات غير صالحة في الخضروات والفاكهة.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة، وخاصة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بأن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ووظائف الكلى، يُعد أحد النماذج التي تقوم بها وزارة الصحة لترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع.

ولفت إلى أنه تم إطلاق مبادرة في سبتمبر 2021 جرى خلالها فحص ما يقرب من 20 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس حرص الوزارة على نشر المبادرات في كل المحافظات دون أي تمييز.

وأشار إلى أن المبادرات المقدمة تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، وهو ما يؤكد ثقة المواطن في المبادرات الرئاسية، التي لا تقتصر على الفحص فقط، بل تشمل الكشف المبكر عن الأمراض إلى جانب التوعية، ما يجنب المواطن والدولة المضاعفات التي قد تصل إلى الفشل الكلوي.

ولفت إلى أنه قبل انتشار المبادرات الرئاسية كانت هناك مفاهيم خاطئة مترسخة لدى المواطنين، منها عدم أهمية الفحص الدوري أو الكشف المبكر، والاعتقاد بأن الفحص لا يكون إلا بعد ظهور المرض، وهو ما بدأ يتراجع مع انتشار المبادرات الرئاسية للكشف المبكر، خاصة في ظل عصر يشهد انتشار العديد من الأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة، مثل السكري وضغط الدم وأمراض الكلى.

وأكد على أن الكشف المبكر يجنب الفرد المضاعفات الناتجة عن تلك الأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة تتسم بالخطورة ويصعب علاجها.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

اضرار تناول الخبز

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

