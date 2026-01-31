انطلاق عمليات التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

انطلقت، اليوم، عمليات التصويت في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتمكين المحامين من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بكل حرية.

وتُجرى عملية التصويت وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية، وضمان حسن سير العملية في أجواء يسودها الانضباط والحياد التام، مع توفير التسهيلات اللازمة للمحامين المشاركين في التصويت.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات النقابات الفرعية بكل من: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، شرق طنطا، غرب طنطا، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، مطروح، السويس، وأسوان.