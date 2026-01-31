قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون تهمة أو محاكمة| حراك دولي لإنهاء اعتقال الفلسطينيين.. و12 شهيدا غزاويا بعائلتين
لطرح السلع بأسعار مخفضة.. الزراعة: افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام
من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور
كم باقي على رمضان 2026؟.. توقعات فلكية لموعد أول أيام الصيام وعيد الفطر
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق عمليات التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

انتخابات المحامين
انتخابات المحامين

انطلقت، اليوم، عمليات التصويت في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتمكين المحامين من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بكل حرية.

وتُجرى عملية التصويت وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية، وضمان حسن سير العملية في أجواء يسودها الانضباط والحياد التام، مع توفير التسهيلات اللازمة للمحامين المشاركين في التصويت.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات النقابات الفرعية بكل من: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، شرق طنطا، غرب طنطا، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، مطروح، السويس، وأسوان.

انتخابات المحامين المحامين نقابة المحامين انتخابات علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

ترشيحاتنا

مظاهرات ضد ترامب أمام وزارة العمل الأمريكية

ترامب يثير الجدل من جديد بفصله تعسفيًًا رئيس مكتب إحصاءات العمل

الأمن الباكستاني

مقتل 4 أفراد من الشرطة الباكستانية في هجمات مسلحة بإقليم بلوشستان

أزمة غاز في إسرائيل

كارثة تعصف بدولة الاحتلال.. نقص الغاز يهدد طعام ومصانع الإسرائيليين

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد