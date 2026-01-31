رئيس جامعة القاهرة يقرر صرف مكافأة إجادة بقيمة 2000 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة

قرر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة إجادة قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين وأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، وذلك تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الأول، خاصة خلال أعمال امتحانات نهاية الفصل، وما تطلبته من التزام تنظيمي وجهد إداري مكثف لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة اللائقة.

ويأتي هذا القرار في إطار تقدير الجهود التنظيمية المباشرة خلال فترة الامتحانات، ضمن منظومة متكاملة لتقدير جميع منتسبي الجامعة، بما يعزز روح التكامل المؤسسي والعمل الجماعي داخل الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي المعتمدة، بما يضمن حصول العاملين على المكافأة في أقرب وقت ممكن.

ودعا رئيس الجامعة جموع العاملين ومنتسبي الجامعة إلى مواصلة تطوير هذا الأداء المتميز، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة وتعزيز مكانتها في مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية والخدمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذه المكافأة تأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع منتسبيها، وتعزيز روح العمل والانتماء، وتحفيز الكوادر الإدارية والمعاونة على بذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي والمؤسسي.

كما أعرب رئيس الجامعة عن خالص تقديره لأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود ملموسة في دعم العملية التعليمية والامتحانية، مؤكدًا أن تميز جامعة القاهرة واستمرار ريادتها هو ثمرة عطائهم وتكامل جهود جميع أبناء الجامعة في مختلف المواقع والمسئوليات.