اللحوم بأقل الأسعار.. الزراعة: طرح كرتونة رمضان بتخفيضات هائلة| تفاصيل
بعد تصريحات السيسي الأخيرة .. ما ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية؟
أوروبا تخسر خبراء الذكاء الاصطناعي لصالح أمريكا ودول الخليج
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يقرر صرف مكافأة إجادة بقيمة 2000 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
حسام الفقي

قرر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة إجادة قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين وأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، وذلك تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الأول، خاصة خلال أعمال امتحانات نهاية الفصل، وما تطلبته من التزام تنظيمي وجهد إداري مكثف لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة اللائقة.

ويأتي هذا القرار في إطار تقدير الجهود التنظيمية المباشرة خلال فترة الامتحانات، ضمن منظومة متكاملة لتقدير جميع منتسبي الجامعة، بما يعزز روح التكامل المؤسسي والعمل الجماعي داخل الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي المعتمدة، بما يضمن حصول العاملين على المكافأة في أقرب وقت ممكن.

ودعا رئيس الجامعة جموع العاملين ومنتسبي الجامعة إلى مواصلة تطوير هذا الأداء المتميز، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة وتعزيز مكانتها في مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية والخدمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذه المكافأة تأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع منتسبيها، وتعزيز روح العمل والانتماء، وتحفيز الكوادر الإدارية والمعاونة على بذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي والمؤسسي.

كما أعرب رئيس الجامعة عن خالص تقديره لأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود ملموسة في دعم العملية التعليمية والامتحانية، مؤكدًا أن تميز جامعة القاهرة واستمرار ريادتها هو ثمرة عطائهم وتكامل جهود جميع أبناء الجامعة في مختلف المواقع والمسئوليات.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة أعضاء الهيئة المعاونة

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

الفنانة الكندية كاترين أوهارا

وفاة الفنانة الكندية كاترين أوهارا بطلة فيلم home alone

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

زاخاروفا

الخارجية الروسية تكشف عن "انتكاسة أمريكية" في كوبا بعد قرار ترامب

ترامب اعتقل مادورو

فنزويلا .. مشروع قانون للعفو للإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين

الثلوج تحاصر الجيش الأوكراني

"جندي خفي" يمنع وصول الإمدادات إلى الجيش الأوكراني في خاركيف

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

