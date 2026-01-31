قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وواشنطن وقطر وتركيا وعُمان لاحتواء التصعيد
بعد شائعة وجود مبيدات غير صالحة في الخضروات والفاكهة.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب

ترامب
ترامب
ياسمين القصاص

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من التقلبات الحادة، في وقت يحاول فيه المستثمرون استيعاب التداعيات المحتملة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ردود فعل متوترة في الأسواق الأميركية

واتسمت ردود الفعل الأولية بقدر كبير من التوتر، وسرعان ما تغيرت في بعض الأحيان نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين، وسجلت الأسهم الأميركية تراجعا طفيفا، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%.

كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 111 نقطة، أي ما يعادل 0.2%، بحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

تقلبات حادة في الدولار والذهب

وفي أعقاب إعلان ترامب، انخفض الدولار الأميركي في البداية أمام العملات الرئيسية الأخرى، قبل أن يعاود الارتفاع لاحقا.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، شهد الدولار تقلبات ملحوظة عدة مرات عقب الإعلان، في وقت مر فيه الذهب بموجات متتالية من الانخفاض الحاد ثم استعادة جزء من خسائره، في انعكاس واضح لحالة القلق التي تسيطر على الأسواق بشأن توجهات السياسة النقدية المقبلة.

أهمية الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف الاستقلالية

ويتمتع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنفوذ واسع على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية، نظرا لدوره في تحديد توجهات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على مختلف أنواع الاستثمارات، في ظل سعي الاحتياطي الفيدرالي إلى دعم ازدهار سوق العمل ومنع التضخم من الخروج عن السيطرة.

وكان ترامب قد دعا في السابق إلى خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة غالبا ما تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، لكنها قد تؤدي في المقابل إلى ارتفاع معدلات التضخم.

ومع ترشيح كيفن وارش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أبدت الأسواق مخاوف متزايدة من احتمال تراجع استقلالية الاحتياطي عن السلطة التنفيذية، ويفترض تقليديا أن يعمل الاحتياطي الفيدرالي بمعزل عن مؤسسات الدولة الأخرى، بما يسمح له باتخاذ قرارات صعبة على المدى القصير، مثل الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، بهدف كبح التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل.

وفي هذا السياق، قال تيري ويزمان، الاستراتيجي في مجموعة ماكواري: "في الواقع، وارش ليس رجل الاحتياطي الفيدرالي بقدر ما هو رجل ترامب، إذ ارتبط بمواقف ترامب في السياسة النقدية تقريبا منذ عام 2009، وهذا لا يعني بالضرورة أنه سيسارع إلى خفض أسعار الفائدة، لكنه قد يكون أكثر سرعة في اتخاذ هذه الخطوة عندما يحين الوقت".

تراجع المعادن الثمينة وأسهم التعدين

في وول ستريت، تراجعت أسهم شركات تعدين المعادن بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب بنسبة 6% ليصل إلى 5033 دولارا للأونصة، وذلك بعد موجة صعود قوية تضاعف خلالها سعر الذهب تقريبا خلال 12 شهرا، وكان الذهب قد تجاوز مستوى 5000 دولار للأونصة لأول مرة يوم الإثنين، واقترب من 5600 دولار يوم الخميس.

أما الفضة، التي سجلت بدورها مكاسب مماثلة في الفترة السابقة، فقد تراجعت بنحو 14%.

وكانت أسواق المعادن الثمينة قد شهدت ارتفاعا كبيرا ومؤقتا، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، تحسبا لمخاطر محتملة شملت: تراجع استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم الأميركية، التوترات السياسية، التهديدات الجمركية، إضافة إلى أعباء الديون الحكومية العالمية.

وأسهم انخفاض أسعار المعادن يوم الجمعة في هبوط سهم شركة نيومونت بنسبة 5.8%، كما تراجع سهم فريبورت-ماكموران بنسبة مماثلة بلغت 5.8%.

دعم من أسهم التكنولوجيا الكبرى

وفي المقابل، حدت مكاسب بعض أسهم التكنولوجيا من خسائر السوق، حيث ارتفع سهم تسلا بنسبة 3.5%، وزاد سهم مايكروسوفت بنسبة 0.7%. 

وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع السهمين يوم الخميس، رغم إعلانهما عن أرباح فصلية فاقت توقعات المحللين.

كما تحول مسار سهم أبل من الخسارة في بداية الجلسة إلى تحقيق ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%، عقب إعلان الشركة عن نتائج مالية أقوى من التوقعات.

السندات والأسواق العالمية

استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند مستوى 4.24%، بعد أن كان قد ارتفع خلال الليل وساعات الصباح الأولى إلى 4.28% قبل أن يتراجع مجددا، ويعكس ارتفاع العائد انخفاض أسعار السندات، كما يتأثر بالتقارير الاقتصادية، لا سيما بيانات التضخم على مستوى البيع بالجملة، ما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة زمنية معينة.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية، بعد أداء متباين في الأسواق الآسيوية، وسجلت الأسهم في جاكرتا ارتفاعا بنسبة 1.2%، عقب استقالة الرئيس التنفيذي لبورصة إندونيسيا، في ظل تحذيرات أطلقتها شركات مؤثرة مثل MSCI بشأن مخاطر السوق ومحدودية الشفافية.

ترامب الذهب الدولار وول ستريت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

ترشيحاتنا

فريق الاهلي

لقاء حاسم بدوري الأبطال.. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج افريكانز

عبد الله السعيد وعمر جابر

عبد الله السعيد يوجه رسالة لعمر جابر.. ماذا قال؟

الإسكواش

الحمامي وفارس الدسوقي يتأهلان لنصف نهائي بطولة «أون فاير» للإسكواش

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد