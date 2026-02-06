بكري : نتنياهو أصبح عنده هاجس اسمه الجيش المصري .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصبح عنده هاجس اسمه الجيش المصري، وتحدث عن تنامي قدرات القوات المسلحة المصرية في اجتماع مغلق في الكنيست والذي تم تسريبه للصحفيين.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار على قناة "صدى البلد"، أن الجيش المصري يزداد قوة.

وأشار إلى أن نتنياهو أخبر وزير الخارجية الأمريكي، أن القاهرة كانت تنشئ مدارج للطائرات المقاتلة ومواقع تحت الأرض بنيت وكأنها مصممة لتخزين الصواريخ.

وأوضح أن الخبراء الإسرائيليين حذروا من فتح جبهة قديمة جديدة ضد إسرائيل مستقبلا من جانب القاهرة وأكدوا أن مصر تقوم بتسليح نفسها بشكل غير مسبوق بما في ذلك التدريبات المكثفة للجيش المصري والتي تمثل في رأيه انتهاكات لاتفاقية السلام.

وأكد أن الجيش المصري هدفه حماية الأمن القومي وليس الاعتداء على أحد، فهو يؤمن ولا يعتدي على أحد، ولكن أي اعتداء على حدود الدولة المصرية فسيكون لها بالمرصاد.