اتحاد جدة السعودي يعلن ضم صفقة جديدة

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الكاميروني ستيفان كيلر، مدافع فريق أيل ليماسول القبرصي الأول، حتى نهاية الموسم الجاري بنظام الإعارة.

ويدخل كيلر ضمن قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفقًا لصحيفة الرياضية السعودية.

وخاض كيلر خلال الموسم الجاري 21 مباراة وصنع هدفين، وشارك في 1756 دقيقة.

وسبق للمدافع الكاميروني تمثيل ألافيس الإسباني، قبل انتقاله إلى إنتر زابريتش الكرواتي، ثم أيل ليماسول الذي برز معه قبل انتقاله إلى الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد خلال الفترة الشتوية، تعاقد مع يوسف النصيري، والفرنسي جورج إيلينيكنا، واستعاد فرحة الشمراني وطلال حاجي.