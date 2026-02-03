قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
أخبار العالم

الذهب يلتقط أنفاسه ويعاود الارتفاع مجددا بعد موجة خسائر حادة

أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم /الثلاثاء/، كما صعدت أسعار الفضة، مع استقرار نسبي في أسواق المعادن النفيسة عقب موجة خسائر حادة استمرت يومين.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% ليبلغ 4,788.40 دولار للأوقية، كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل بالنسبة نفسها إلى 4,809.54 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.3% لتسجل 82.63 دولار للأوقية، في حين صعد سعر البلاتين بنسبة 1.8% ليصل إلى 2,168.84 دولار للأوقية.

تأتي هذه المكاسب بعد تراجع حاد شهدته أسواق المعادن النفيسة على مدار اليومين الماضيين، نتيجة موجة واسعة من جني الأرباح أدت إلى محو تريليونات الدولارات من القيم السوقية للذهب وبقية المعادن.

وتعرضت الأسواق لضغوط عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح المحافظ السابق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش لرئاسة البنك المركزي الأمريكي، وهو ما أثار توقعات باتباع سياسة نقدية أقل تساهلا مقارنة بتوقعات الأسواق السابقة.

ورغم أن الترشيح أسهم في تقليص حالة عدم اليقين، ما حد من الطلب على الذهب كملاذ آمن، فإن وارش ينظر إليه على أنه يميل إلى تشديد السياسة النقدية، في ظل انتقاداته لبرامج شراء الأصول ودعوته إلى تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.

وفي أعقاب ذلك، تعافى الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات، الأمر الذي زاد من الضغوط على أسواق المعادن النفيسة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات أوضح بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي واتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، ساهم تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران في تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن، مع إعلان استئناف المحادثات بين الجانبين بشأن الملف النووي الإيراني يوم الجمعة، عقب تحذيرات متكررة من الرئيس الأمريكي بإمكانية اتخاذ إجراء عسكري.

ارتفعت أسعار الذهب التعاملات الآسيوية أسعار الفضة استقرار نسبي في أسواق المعادن النفيسة موجة خسائر حادة

