باكستان: 12 قتيلا و20 جريحا في انفجار بمسجد في إسلام آباد

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت شرطة العاصمة الباكستانية، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 جريحا في انفجار بمسجد في إسلام آباد.

وفي سياق آخر..أفاد مسئول أمني باكستاني، الأربعاء، بمقتل أكثر من 250 شخصًا جراء هجمات منسقة نفذها مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان منذ يوم السبت الماضي، في واحدة من أعنف موجات العنف التي يشهدها الإقليم منذ سنوات.

وأوضح المسئول أن الاشتباكات لا تزال متواصلة في عدد من المناطق، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية عمليات ملاحقة واسعة للمسلحين المتورطين في الهجمات، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية تشمل تمشيط مناطق جبلية ونائية يُعتقد أن المسلحين يتحصنون فيها.