باكستان .. ارتفاع ضحايا تفجير الحسينية لـ 31 قتيل و169 جريح



أعلنت شرطة العاصمة الباكستانية إرتفاع ضحايا تفجير الحسينية في إسلام آباد إلى 31 قتيلا و169 جريحا.

وفي وقت لاحق ؛ أفاد مسئول أمني باكستاني ، بمقتل أكثر من 250 شخصًا جراء هجمات منسقة نفذها مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان منذ يوم السبت الماضي، في واحدة من أعنف موجات العنف التي يشهدها الإقليم منذ سنوات.

وأوضح المسئول أن الاشتباكات لا تزال متواصلة في عدد من المناطق، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية عمليات ملاحقة واسعة للمسلحين المتورطين في الهجمات، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية تشمل تمشيط مناطق جبلية ونائية يُعتقد أن المسلحين يتحصنون فيها.

ويُعد إقليم بلوشستان، الغني بالموارد الطبيعية والمطِل على الحدود مع أفغانستان وإيران، مسرحًا لصراع مسلح مستمر منذ عقود بين الحكومة المركزية وجماعات انفصالية تطالب بمزيد من الحكم الذاتي أو الاستقلال، متهمة إسلام أباد باستغلال ثروات الإقليم دون تحقيق تنمية حقيقية لسكانه.

وخلال السنوات الماضية، كثّفت الجماعات المسلحة في بلوشستان هجماتها، مستهدفة قوات الأمن الباكستانية، إضافة إلى أجانب وعمال ومواطنين من خارج الإقليم، خصوصًا في المناطق القريبة من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بالممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية تفصيلية حول هوية الضحايا أو الجهات التي تبنت الهجمات الأخيرة، إلا أن مصادر أمنية تشير إلى أن الاعتداءات نُفذت بأسلوب منسق وفي توقيتات متقاربة، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في قدرات الجماعات المسلحة.

وتواجه الحكومة الباكستانية تحديات أمنية متزايدة في بلوشستان، في ظل تعقيدات جغرافية وسياسية، إضافة إلى اتهامات حقوقية بشأن أسلوب التعامل مع الأزمة، بينما تؤكد السلطات أن عملياتها تهدف إلى استعادة الاستقرار وحماية المدنيين ومنع تمدد العنف.

