أول تعليق روسي على محاولة إغتيال نائب وزير الدفاع الروسي



أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن محاولة اغتيال نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال أليكسييف تظهر أن أوكرانيا مستعدة للانخراط في استفزازات مستمرة تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض.

وقال لافروف في تصريحات له إلى روسيا تستهدف في أوكرانيا الأهداف ذات الاستخدام المزدوج أو الأهداف العسكرية المباشرة.



وأضاف لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة القضايا الأمنية مع الولايات المتحدة في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

وتابع : روسيا مستعدة لأي تطورات بعد انتهاء صلاحية "معاهدة ستارت الجديدة" .وبعد انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية والهجومية نشأ فراغ. وروسيا ستدافع عن مبدأ عدم تجزئة الأمن في حوارها مع الولايات المتحدة.

وزاد : روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تحديد موقفها بشأن الجوانب الرئيسية للاستقرار الاستراتيجي وروسيا تفضل الحوار بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي وستنتظر الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة مستعدة لذلك .



وختم لافروف: وزير الخارجية السويسري كرئيس وأمين عام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لديه رغبة في التغلب على الأزمة الحالية في المنظمة.