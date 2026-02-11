قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
أخبار العالم

مجموعة "شيندلر" تتوقع نموا طفيفا في الإيرادات عام 2026 في ظل ضغوط السوق الصينية

مجموعة "شيندلر" تتوقع نموا طفيفا في الإيرادات عام 2026 في ظل ضغوط السوق الصينية
مجموعة "شيندلر" تتوقع نموا طفيفا في الإيرادات عام 2026 في ظل ضغوط السوق الصينية
أ ش أ

أعربت مجموعة "شيندلر" وهي الشركة السويسرية المصنعة للمصاعد والسلالم المتحركة عن توقعها بتحقيق نمو في الإيرادات عام 2026 بنسبة مئوية قليلة بالعملة المحلية، معتمدة على انتعاش عمليات التركيب الجديدة في أسواقها الرئيسية لتعويض أثر الرسوم الجمركية والضغوط المستمرة في الصين.

وذكر موقع "زون بورس" الاقتصادي المتخصص اليوم "الأربعاء" أن مبيعات الربع الأخير للشركة بلغت 79ر2 مليار فرنك سويسري (64ر3 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يتماشى مع متوسط ​​توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة "فارا"، والذين توقعوا أيضا 79ر2 مليار فرنك.

وأفادت شركة "شيندلر" بأن السوق شهد أداء قويا في نهاية العام في الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعا بنمو نشاط الإنشاءات الجديدة، باستثناء الصين، حيث انخفض هذا القطاع بأكثر من 10% في عام 2025.

ولا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، حيث انخفضت عمليات بدء الإنشاءات الجديدة بنسبة 4ر20% في عام 2025، بعد انخفاض بنسبة 23% في العام السابق.

وتتوقع الشركة مواجهة تحديات في عام 2026 تتعلق بتقلب أسعار السلع الأساسية وتكاليف إعادة الهيكلة، فضلا عن تأثير مزيج المنتجات، وعدم استقرار السوق، والتعريفات الجمركية، والتحديات التي تواجه سوق الإنشاءات الجديدة في الصين.

ومن بين العوامل الإيجابية المتوقعة للسنة المالية 2026، أشارت "شيندلر" إلى عمليات الاستحواذ الموجهة، والانضباط في التسعير، والتحسينات المستمرة في الكفاءة التشغيلية، ونمو سوق التحديث، وإنجاز عمليات تركيب جديدة بنجاح في أسواق استراتيجية.

وستقترح الشركة توزيع أرباح بقيمة 6 فرنكات سويسرية للسهم الواحد وشهادة المشاركة، دون تغيير عن العام السابق، بالإضافة إلى توزيع أرباح خاص بقيمة 80ر0 فرنك سويسري للسهم الواحد وشهادة المشاركة.

يذكر أن مجموعة شيندلر (Schindler Group) هي شركة سويسرية رائدة عالميا تأسست عام 1874، ومتخصصة في تصنيع وتركيب وصيانة وتحديث المصاعد والسلالم والممرات المتحركة. وتعد ثاني أكبر مصنع للمصاعد عالميا وتتواجد في أكثر من 140 دولة، وتخدم يوميا أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

