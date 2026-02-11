بوروسيا دورتموند يحسم مستقبل لاعبه شلوتربيك الشهر المقبل

أكد نادي بوروسيا دورتموند أن مستقبل نيكو شلوتربيك لاعب الفريق الأول لكرة القدم سوف يحسم الشهر المقبل.

وقالت مصادر عبر تقارير صحفية إن اللاعب والنادي اتفقا على توضيح موقفهما بحلول فترة التوقف الدولي في نهاية مارس المقبل. وكان المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، سيباستيان كييل، دعا مؤخرا إلى اتخاذ القرار "في أسرع وقت ممكن".

ويمتد عقد شلوتربيك حتى 2027 ، ويرغب النادي في تجديده لفترة أطول. وذكرت "شبورت بيلد" أن عرض دورتموند يتضمن رفع الأجر وشرط جزائي بداية من 2027.

وحتى الآن لم يتوصل شلورتبيك 26 عاما لقرار نهائي بعد.

ويسعى عملاق إسبانيا ريال مدريد لضمه، حيث تنتهي عقود ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر في الصيف المقبل.