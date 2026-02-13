أفضل وقت لتناول الحلوى دون رفع سكر الدم.. تعرف عليه

أفضل وقت لتناول الحلوى لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم هو في وقت مبكر من اليوم، مثل بعد الغداء أو منتصف بعد الظهر، عندما تكون حساسية الأنسولين أعلى. إن إقران الحلويات بوجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية يقلل من زيادة ارتفاع نسبة الجلوكوز. يساعد اختيار الحلويات منخفضة نسبة السكر في الدم أيضا في الحفاظ على مستويات سكر الدم أكثر ثباتا.

يأكل الكثير من الأشخاص الحلويات بانتظام بسبب حبهم لها، مما يجعلها نوعا من الطقوس بعد العشاء. ومع ذلك، إذا شعرت في أي وقت بالتعامل السكري - سواء كان ذلك انخفاض الطاقة أو الرغبة المفاجئة في المزيد من الطعام، فقد يكون ذلك في الغالب بسبب تحولات نسبة السكر في الدم. تشير الدراسات إلى أنه عندما تتناول الحلوى، فإنها تشكل كيفية استجابة نسبة السكر في الدم.

ومع ذلك، يمكن أن تشكل التعديلات الصغيرة استجابة أكثر سلاسة لسكر الدم دون قطع الحلوى بالكامل.





ما هو أفضل وقت لتناول الحلوى؟

تقول الدراسات أنه إذا كنت تستهلك الحلوى المفضلة لديك في وقت سابق من اليوم، مثل بعد الغداء أو في منتصف فترة ما بعد الظهر، فإنها تسبب ارتفاعا أصغر في نسبة السكر في الدم مقارنة بتناولها بعد العشاء أو في وقت متأخر من الليل. السبب الرئيسي وراء ذلك هو الإيقاع اليومي - الساعة الداخلية لجسمك. نظرا لأن حساسية الأنسولين أعلى بشكل طبيعي في وقت مبكر من اليوم وتنخفض تدريجيا مع مرور اليوم.

هذا يعني أن جسمك يمكنه معالجة السكر بشكل أفضل خلال النهار.

بين البالغين الأصحاء، يمكن أن تسبب الوجبات الخفيفة الحلوة في وقت متأخر من الليل ارتفاعا في الجلوكوز مقارنة بتناول الطعام نفسه في فترة ما بعد الظهر. وفقا للخبراء، تم نقل هذه التأثيرات إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في وجبة الإفطار في صباح اليوم التالي.

أبلغت التحليلات الأكبر أيضا عن أنماط مماثلة، والتي تظهر استجابات أقل للجلوكوز بعد الوجبة خلال النهار.

تناول الحلوى بعد وجبة متوازنة فكرة رائعة

لا تهم الحلوى فحسب، بل إن ما تأكله مع أو قبله مهم أيضا.

تظهر الأبحاث الناشئة أن ترتيب الأطعمة في الوجبة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم. يمكن أن يساعد تناول الكربوهيدرات، بما في ذلك الحلويات، بعد البروتين والخضروات والدهون الصحية، بدلا من أن يكون من تلقاء نفسها أو أولا، في تقليل ارتفاع الجلوكوز الحاد بعد الوجبة. إليك سبب حدوث ذلك:

البروتين والألياف والدهون بطيئة الهضم

إنهم يؤخرون سرعة ترك الطعام للمعدة

هذا يسمح للجلوكوز بدخول مجرى الدم بشكل تدريجي

نتيجة لذلك، يعاني الجسم من ارتفاع أكثر ثباتا في نسبة السكر في الدم بدلا من زيادة مفاجئة.

المصدر:timesnownews