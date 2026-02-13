مختار جمعة: لا أمل بلا عمل.. والانتظار دون سعي وهم لا يصنع واقعا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن الأمل الحقيقي لا ينفصل عن السعي والاجتهاد، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الأمل القائم على العمل، وذلك الوهم الذي يكتفي بالأمنيات دون بذل جهد.

الأمل الصادق

وأوضح جمعة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمل الصادق يرتبط دومًا بالأخذ بالأسباب، مستشهدًا بعدد من النماذج القرآنية التي جسدت هذا المعنى.

قصة سيدنا زكريا عليه السلام

وأشار إلى قصة سيدنا زكريا عليه السلام، الذي جاءه وعد الله بالولد رغم بلوغه سنًا متقدمة وقبل إصلاح حال زوجه، وكذلك قصص سيدنا إبراهيم وإسحاق، وسيدنا أيوب في ابتلائه، وسيدنا نوح، وسيدنا يونس في بطن الحوت، مؤكدًا أن ما يراه الإنسان مستحيلًا يظل ممكنًا بقدرة الله عز وجل.

وفي المقابل، حذّر جمعة من «الأمل الوهمي» الذي يقوم على انتظار النتائج دون بذل الجهد، مستشهدًا بقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة»، في إشارة واضحة إلى أن السعي شرط أساسي لتحقق الرزق والطموحات.

الأخذ بالأسباب

كما شدد على أن الأخذ بالأسباب مبدأ راسخ في كل شؤون الحياة، مستدلًا بقصة السيدة مريم عليها السلام حين أُمرت بهز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب، رغم قدرة الله على أن يرزقها دون حركة، لافتًا إلى أن العمل والاجتهاد والإتقان والوعي مسؤوليات لا غنى عنها في بناء الأفراد والأوطان.

الثبات والعمل والتمسك بالأمل

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحياد في قضايا الوطن وقت الأزمات لا يُعد موقفًا مقبولًا، بل إن الثبات والعمل والتمسك بالأمل الحقيقي هي صفات المؤمن الصادق، الذي يواجه التحديات بالفعل لا بالشعارات.