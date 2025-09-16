 طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

يُعتبر طاجن اللحمة بالقرصية المغربية البرقوق المجفف، من الأطباق التقليدية الراقية في المطبخ المغربي، ويُحضّر غالبًا في المناسبات والعزائم. 

يجمع هذا الطبق بين المذاق الحلو والمالح، ويتميّز بتوابله العطرية وطعمه الغني الذي يعكس عمق الثقافة المغربية في فنون الطهي.

تقدم الشيف رحمة طريقة عمل طاجن اللحمة بالقرصية المغربية.

المكونات طاجن اللحمة بالقرصية المغربية

لتحضير الطاجن 

  • 1 كيلو لحم غنم أو بقر مقطع قطع متوسطة يفضل لحم الرقبة أو الكتف
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
  • 3 فصوص ثوم مهروسة
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
  • نصف ملعقة صغيرة كركم
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • رشة قرفة
  • ملح حسب الرغبة
  • 1 عود قرفة
  • رشة زعفران اختياري، ينقع في قليل من الماء الدافئ
  • 2 كوب ماء ساخن

لتحضير القرصية البرقوق المجفف

  • 200 غرام برقوق مجفف قرصية
  • 2 ملعقة كبيرة سكر
  • ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
  • ملعقة كبيرة ماء زهر اختياري
  • 1 كوب ماء
  • ملعقة صغيرة زبدة
  • حفنة لوز مقلي للتزيين
  • سمسم جلجلان محمص للتزيين

طريقة عمل طاجن اللحمة بالقرصية المغربية
تحضير اللحم:

  • في طاجن أو قدر عميق، سخّن زيت الزيتون وأضف البصل والثوم وقلّب حتى يذبل.
  • أضف قطع اللحم وقلّبها حتى تتحمر قليلاً من جميع الجوانب.
  • أضف الزنجبيل، الكركم، الفلفل الأسود، القرفة، الزعفران، وعود القرفة. ثم أضف الملح.
  • صبّ الماء الساخن فوق اللحم، غطّ القدر واتركه على نار متوسطة إلى هادئة لمدة ساعة ونصف تقريبًا، أو حتى ينضج اللحم جيدًا ويتبقى قليل من المرق السميك.

تحضير القرصية البرقوق

  • اغسل البرقوق المجفف جيدًا، ثم ضعه في قدر مع كوب ماء، السكر، القرفة، الزبدة، وماء الزهر.
  • اتركه يغلي على نار متوسطة حتى ينتفخ البرقوق ويتكاثف الشراب ويأخذ قوامًا لزجًا.

التقديم

  • ضع اللحم في طبق التقديم أو في طاجن التقديم التقليدي.
  • وزّع فوقه البرقوق المطبوخ وصلصته.
  • زيّنه باللوز المقلي والسمسم المحمص.
  • يُقدم الطاجن ساخنًا مع خبز مغربي أو خبز عربي.

نصائح

  • يمكن نقع البرقوق في الماء الدافئ قبل الطبخ لتسريع عملية الطهي.
  • للحصول على طعم أغنى، يُفضل طهي الطاجن على نار هادئة وفي وعاء خزفي تقليدي.
  • ماء الزهر يعطي نكهة مميزة، لكن يمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة.
