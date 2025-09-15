اذا كنتي تبحثين عن أصناف جديدة للانش بوكس المدرسة نقدم اليكي طريقة عمل ميني بيتزا للانش بوكس للمدارس.

المقادير

3 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر

1معلقة صغيره بيكنج بودر

ماء دافئ للعجن حسب الطلب

ربع كوب زيت

ذرة ملح

الحشوة (حسب الرغبة)

صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبة

مكعبات فلفل اخضر

ميكس جبن

زيتون اسود

زيتون اخضر

مكعبات طماطم صغيره

الطريقة

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف الملح والزيت والبيكنج بودر

ثم اعجن بالدقيق مع الى ان تتكون عجينة طرية و ناعمة لا تلتصق باليد و تغطي تترك لتخمر لمدة ساعة

افرد العجينة واقطعها بالقطاعه الى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون

الحشو حسب الرغبه واخبز البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق من تحت حتي تذوب الجبنة وتقدم

بألف هنا