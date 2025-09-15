قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل ميني بيتزا للانش بوكس للمدارس

ريهام قدري

اذا كنتي تبحثين عن أصناف جديدة للانش بوكس المدرسة نقدم اليكي طريقة عمل ميني بيتزا  للانش بوكس للمدارس. 

المقادير 
3 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1معلقة صغيره بيكنج بودر 
ماء دافئ للعجن حسب الطلب
ربع  كوب زيت
ذرة ملح

الحشوة (حسب الرغبة)
صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبة
مكعبات فلفل اخضر
ميكس جبن 
زيتون اسود
زيتون اخضر
مكعبات طماطم صغيره

الطريقة 

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف الملح والزيت والبيكنج بودر

ثم اعجن بالدقيق مع  الى ان تتكون عجينة طرية و ناعمة لا تلتصق باليد و تغطي   تترك لتخمر لمدة ساعة

افرد العجينة واقطعها بالقطاعه الى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن  والفلفل الأخضر، والزيتون

 الحشو حسب الرغبه واخبز البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق من تحت حتي تذوب الجبنة وتقدم 
بألف هنا

