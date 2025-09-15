لمكافحة الزهايمر.. اشرب هذا الشاي بكمية كافيين أقل من القهوة

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي قليل الكافيين يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فهو غني بمضادات الأكسدة والمركبات المعززة للدماغ، ويدعم الصحة الإدراكية، ويحسن الذاكرة، ويحمي من التدهور المرتبط بالعمر، مما يجعله إضافة قيّمة إلى روتينك اليومي.

يُعدّ مرض الزهايمر من أكثر الاضطرابات الإدراكية إثارةً للقلق، إذ يُصيب ملايين الأشخاص حول العالم، فهو لا يُدمّر الذاكرة والتفكير تدريجيًا فحسب، بل يُحدث أيضًا تغييرًا في سلوكك وشخصيتك بشكل عام، ولأنه أكثر أنواع الخرف شيوعًا، يعتقد الخبراء أن أكثر من 50 مليون شخص حول العالم يُعانون من هذه الحالة.

بينما يجري البحث عن حل لعلاج مرض الزهايمر، إليك بعض النصائح التي يقدمها الخبراء لتأخير ظهور المرض وإبطاء أعراضه، تناول كوب من الشاي الأخضر - قليل الكافيين - قد يُجدي نفعًا.

كيف يساعد الشاي الأخضر في مكافحة التدهور الإدراكي؟

وفقًا لدراسة حديثة، فإن تناول كوب يومي من الشاي الأخضر - الغني بمضاد الأكسدة القوي EGCG، والمعروف أيضًا باسم epigallocatechin-3 gallate - يساعد على الحماية من الضرر الناتج عن الجذور الحرة من خلال التخلص من أنواع الأكسجين التفاعلية وتخليق أيونات المعادن مثل الحديد والنحاس، والتي تساهم في الإجهاد التأكسدي، كما أنه يؤثر على المسارات الخلوية، مما يعزز مضادات الأكسدة الطبيعية وعمليات الإشارة التي تساهم في فوائد صحية للقلب واضطرابات التمثيل الغذائي.

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على النيكوتيناميد فيتامين B3، الذي يعمل على تجديد خلايا المخ المتقدمة في السن ويزيل تراكم البروتين الضار المرتبط بمرض الزهايمر.

أظهرت أحدث دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، إيرفين، أن مركب EGCG يزداد فعالية في دعم شيخوخة الدماغ عند دمجه مع النيكوتيناميد، وهو أحد أشكال فيتامين ب3، يساعد هذان المركبان على استعادة طاقة الدماغ من خلال إعادة تدوير جزيء طاقة أساسي يُعرف باسم ثلاثي فوسفات الغوانوزين (GTP).

كما أن كلاً من EGCG وفيتامين B3 يضمنان بقاء GTP في مستوياته الشبابية، ويعززان قدرة خلايا الدماغ على التخلص من بروتين بيتا أميلويد، وهو بروتين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض الزهايمر، كما يساعدان في تقليل الإجهاد التأكسدي، مما يعزز عملية الأيض الصحية وتنظيف الخلايا.

فوائد أخرى لشرب الشاي الأخضر

بالإضافة إلى تقوية عقلك، هناك بعض الفوائد الأخرى لشرب الشاي الأخضر، بما في ذلك:

-فقدان الوزن

تشير العديد من الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر يساعد على إنقاص الوزن. يرتبط تناول أكثر من أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا بانخفاض احتمالية الإصابة بالسمنة البطنية بنسبة تزيد عن 40%، ولكن هذا التأثير يُصيب النساء بشكل خاص.

-ينظم مستويات السكر في الدم

وفقًا للخبراء، يُساعد الشاي الأخضر أيضًا على خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام على المدى القصير. وقد أشارت دراسة حديثة أُجريت في الصين إلى انخفاض احتمالية الوفاة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10% لدى من يشربون كوبًا منه يوميًا.

-يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

على الرغم من أن الأدلة مختلطة، فقد ربطت الدراسات شرب الشاي الأخضر بانخفاض فرصة الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة أو سرطان المبيض.

ما هي كمية الشاي الأخضر التي يجب أن تشربها في اليوم؟

يعتقد الخبراء أن شرب كوبين أو ثلاثة أكواب على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا قد يكون مفيدًا لصحتك. مع ذلك، يجب التأكد من خلوه من الكافيين أو احتوائه على كمية قليلة جدًا منه لتحقيق أقصى استفادة منه.

المصدر:timesnownews