قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لمكافحة الزهايمر.. اشرب هذا الشاي بكمية كافيين أقل من القهوة

الزهايمر
الزهايمر
هاجر هانئ

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي قليل الكافيين يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فهو غني بمضادات الأكسدة والمركبات المعززة للدماغ، ويدعم الصحة الإدراكية، ويحسن الذاكرة، ويحمي من التدهور المرتبط بالعمر، مما يجعله إضافة قيّمة إلى روتينك اليومي.

يُعدّ مرض الزهايمر من أكثر الاضطرابات الإدراكية إثارةً للقلق، إذ يُصيب ملايين الأشخاص حول العالم، فهو لا يُدمّر الذاكرة والتفكير تدريجيًا فحسب، بل يُحدث أيضًا تغييرًا في سلوكك وشخصيتك بشكل عام، ولأنه أكثر أنواع الخرف شيوعًا، يعتقد الخبراء أن أكثر من 50 مليون شخص حول العالم يُعانون من هذه الحالة.

بينما يجري البحث عن حل لعلاج مرض الزهايمر، إليك بعض النصائح التي يقدمها الخبراء لتأخير ظهور المرض وإبطاء أعراضه، تناول كوب من الشاي الأخضر - قليل الكافيين - قد يُجدي نفعًا.

كيف يساعد الشاي الأخضر في مكافحة التدهور الإدراكي؟

 

وفقًا لدراسة حديثة، فإن تناول كوب يومي من الشاي الأخضر - الغني بمضاد الأكسدة القوي EGCG، والمعروف أيضًا باسم epigallocatechin-3 gallate - يساعد على الحماية من الضرر الناتج عن الجذور الحرة من خلال التخلص من أنواع الأكسجين التفاعلية وتخليق أيونات المعادن مثل الحديد والنحاس، والتي تساهم في الإجهاد التأكسدي، كما أنه يؤثر على المسارات الخلوية، مما يعزز مضادات الأكسدة الطبيعية وعمليات الإشارة التي تساهم في فوائد صحية للقلب واضطرابات التمثيل الغذائي.

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على النيكوتيناميد فيتامين B3، الذي يعمل على تجديد خلايا المخ المتقدمة في السن ويزيل تراكم البروتين الضار المرتبط بمرض الزهايمر.

أظهرت أحدث دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، إيرفين، أن مركب EGCG يزداد فعالية في دعم شيخوخة الدماغ عند دمجه مع النيكوتيناميد، وهو أحد أشكال فيتامين ب3، يساعد هذان المركبان على استعادة طاقة الدماغ من خلال إعادة تدوير جزيء طاقة أساسي يُعرف باسم ثلاثي فوسفات الغوانوزين (GTP).

كما أن كلاً من EGCG وفيتامين B3 يضمنان بقاء GTP في مستوياته الشبابية، ويعززان قدرة خلايا الدماغ على التخلص من بروتين بيتا أميلويد، وهو بروتين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض الزهايمر، كما يساعدان في تقليل الإجهاد التأكسدي، مما يعزز عملية الأيض الصحية وتنظيف الخلايا.

الشاي الأخضر

فوائد أخرى لشرب الشاي الأخضر

 

بالإضافة إلى تقوية عقلك، هناك بعض الفوائد الأخرى لشرب الشاي الأخضر، بما في ذلك:

-فقدان الوزن

تشير العديد من الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر يساعد على إنقاص الوزن. يرتبط تناول أكثر من أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا بانخفاض احتمالية الإصابة بالسمنة البطنية بنسبة تزيد عن 40%، ولكن هذا التأثير يُصيب النساء بشكل خاص.

-ينظم مستويات السكر في الدم

وفقًا للخبراء، يُساعد الشاي الأخضر أيضًا على خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام على المدى القصير. وقد أشارت دراسة حديثة أُجريت في الصين إلى انخفاض احتمالية الوفاة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10% لدى من يشربون كوبًا منه يوميًا.

-يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

على الرغم من أن الأدلة مختلطة، فقد ربطت الدراسات شرب الشاي الأخضر بانخفاض فرصة الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة أو سرطان المبيض.

الشاي الأخضر

ما هي كمية الشاي الأخضر التي يجب أن تشربها في اليوم؟

 

يعتقد الخبراء أن شرب كوبين أو ثلاثة أكواب على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا قد يكون مفيدًا لصحتك. مع ذلك، يجب التأكد من خلوه من الكافيين أو احتوائه على كمية قليلة جدًا منه لتحقيق أقصى استفادة منه.

المصدر:timesnownews

الزهايمر مرض الزهايمر الشاي د الشاي الأخضر فقدان الوزن الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

ماذا تفعل المرأة الكبيرة التي لا تستطيع قراءة القرآن؟.. الحل الشرعي

خلال البرنامج التدريبي

ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى.. صور

الإفتاء

أمين الإفتاء: قيمة الإنسان عند الله لا تقدر بالمال بل بما قدمه للناس

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد