مرأة ومنوعات

غير البيض.. وجبات إفطار غنية بالبروتين

هاجر هانئ

هناك أسباب عديدة تجعل البيض من أفضل المكونات لوجبة الإفطار، يُعرف هذا الطعام بأنه وجبة متكاملة متعددة الأوجه، وهو غني بالعناصر الغذائية، ويُعد من أكثر الأطعمة شيوعًا واستهلاكًا حول العالم.

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 6-7 جرامات من البروتين، وجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وفيتامينات أ، د، هـ، وب12 الغنية، بالإضافة إلى الكولين، واللوتين، والزياكسانثين، والدهون غير المشبعة، يُعد صفار البيض أساس صحة الدماغ والعينين، بينما يُوفر البياض بروتينًا نقيًا خاليًا من الكوليسترول، إنه غذاء مثالي للعضلات والعقل والصحة العامة.

ليس من الآمن تناول بيضة واحدة على الفطور يوميًا فحسب، بل ينصح به خبراء التغذية أيضًا، ولكن ماذا لو استيقظتَ ذات صباحٍ جميلٍ وقررتَ "تغيير" قائمة الفطور؟ لمجرد كسر الروتين؟ لكنك لا تريد التنازل عن كمية البروتين التي تتناولها لمجرد تجربة نكهات جديدة.، ماذا تفعل إذًا؟

أفكار فطار غنية بالبروتين غير البيض

 

يبدو أن لديك خيارات عديدة لتناول البروتين في وجبة الإفطار، حتى دون تناول البيض..

مع أن البيض لذيذ، إلا أن هناك خيارات متنوعة من وجبات الإفطار اللذيذة والغنية بالبروتين، تتجاوز المألوف، من خبز التوست الكريمي بالجبن القريش إلى السلمون ، هذه الخيارات لا تساعدك فقط على الشعور بالشبع لفترة أطول، بل تُغذي يومك بالطاقة والعناصر الغذائية الأساسية. علاوة على ذلك، هذه البدائل غنية بالبروتين، وتوفر أيضًا عناصر غذائية أساسية، وتنوعًا، ونكهات طازجة تُنعش يومك. باختصار، تجمع خيارات الإفطار هذه بين المذاق الرائع والصحة.

-زبدة الفول السوداني

زبدة ا الفول السوداني بطحن المحمص أو النيء حتى تمتزج زيوته للحصول على منتج ناعم وسهل الدهن، يشبه شكلها زبدة اللوز، وهي مكون متعدد الاستخدامات يُستخدم في الشطائر والعصائر والمخبوزات المختلفة، إنها زبدة كريمية بنكهة الجوز، غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية. تحتوي كل 100 جرام منها على ما يقارب 20.8 جرام من البروتين.

طريقة التحضير: ادهنها على خبز محمص من الحبوب الكاملة، أو رشّها بالعسل، أو قلّبها في العصيدة، يُحسّن الخبز المحمص قليلاً نكهته ويضمن قرمشة مُرضية.

زبدة الفول السوداني

-سمك السلمون المدخن

سمك السلمون المدخن هو في الأساس لحم سلمون نيء أو مطبوخ، مُعالَج بالملح ومُدخَّن بدخان الخشب المحترق، مما يُضفي عليه نكهة مميزة، ويُحسِّن من جودته، ويُضيف إليه عناصر غذائية، غني بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامينات ومعادن متنوعة، وهو لذيذ وأنيق، يحتوي كل 100 جرام على ما يقارب 18.3 غرام من البروتين.

كيفية التحضير: احتفظ بالشرائح باردة وضعها على الخبز مع الجبن الكريمي، أو فوق الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل مع الشبت الطازج وقليل من الليمون.

سندوتشات السلمون المدخن

-جبن

الجبن القريش جبن طازج ذو نكهة معتدلة، مصنوع من خثارة الحليب قليلة الدسم، تُصفّى دون عصر، مما يُعطي قوامًا ناعمًا وحبيبيًا، تُضاف إليه صلصة، عادةً ما تكون كريمة، لإضفاء نكهة وقوام كريمي، وهو غير مُعتّق، يُعدّ هذا الجبن بطيء الهضم، مثاليًا للشعور بالشبع لفترات طويلة، ويوفر ما يقارب 11.6 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام.

طريقة التقديم: استخدميه على الخبز المحمص أو امزجيه مع الفاكهة وقليل من شراب القيقب للحصول على مزيج حلو ولذيذ متوازن.

المصدر:timesofindia

البيض أفكار فطار غنية بالبروتين وجبة الإفطار زبدة الفول السوداني

