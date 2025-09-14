لن تصدق.. 3 علامات تشير لإصابة الطفل بالكبد الدهني

لم يعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) مقتصرًا على البالغين، بل يُمكن أن يُصاب به الأطفال أيضًا، تتطور هذه الحالة عندما يتراكم الكبد رواسب دهنية زائدة، يؤدي تراكم الدهون الزائدة في الكبد إلى التهاب وتلف يتطور تدريجيًا، يُصعّب غياب الأعراض الملحوظة لدى الأطفال المصابين بمرض الكبد الدهني اكتشاف المرض حتى يصل إلى مرحلة متقدمة.

يجب على الآباء إدراك العلامات التحذيرية لمرض الكبد الدهني، لأنه يُصيب في المقام الأول الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، والذين يُعانون أيضًا من مرض السكري أو حالات صحية أخرى.

فيما يلي ثلاث مؤشرات لمرض الكبد الدهني غير الكحولي لدى الأطفال

- ألم في البطن أو الجزء العلوي الأيمن من البطن.

يشعر في الجزء العلوي الأيمن من البطن بألم أو انزعاج خفيف، نظرًا لوجود الكبد فيه، تشعر منطقة الكبد بإحساس خفيف بالضغط، والذي يمكن وصفه بالألم، يجب على الوالدين مراقبة طفلهم بحثًا عن أي علامات ألم أو تحسس في البطن، فقد لا يُظهر الطفل أي انزعاج أثناء ممارسة الأنشطة أو بعد تناول الطعام، يُسبب تهيج الكبد أو التهابه الناتج عن تراكم الدهون هذا النوع من الألم، والذي يبقى متوسط ​​الشدة، يصبح التقييم الطبي ضروريًا عند استمرار هذه الأعراض.

- التعب والإرهاق

يُعدّ التعب الذي يتجاوز المستويات الطبيعية مؤشرًا أساسيًا يستخدمه الأطباء لتشخيص مرض الكبد الدهني لدى الأطفال، يعمل الكبد كعضو مركزي لإنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي، لذا يؤدي تراكم الدهون فيه إلى انخفاض مستويات الطاقة في الجسم، يعاني الأطفال المصابون بمرض الكبد الدهني من زيادة التعب، مع انخفاض مستويات الطاقة وقلة الاهتمام بأنشطتهم المعتادة، تنبع أعراض التعب من تلف الكبد، وليس من المجهود البدني، وتستمر دون سبب واضح.

- تقلبات المزاج

يُصاب الأطفال المصابون بمرض الكبد الدهني أحيانًا بالانفعال والقلق، بالإضافة إلى تقلبات مزاجية، تُصعّب هذه الحالة على الأطفال الحفاظ على تركيزهم أثناء الواجبات المدرسية والأنشطة المنزلية، تنجم تغيرات وظائف الدماغ والسلوك عن مشاكل في الكبد، مما يُخلّ بالتوازن الكيميائي في الجسم، مُسببًا ضبابية في الدماغ وضعفًا إدراكيًا خفيفًا، يجب على الآباء والمعلمين مراقبة أي تغيرات غير متوقعة في سلوك الطفل أو حالته النفسية، لأن هذه التغيرات قد تُشير إلى إصابته .

المصدر times of india