قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
ريهام قدري

أثارت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بالطب البيطري، جدلاً واسعًا بعد منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تناولت فيه حقيقة تأثير بعض أنواع اللبان على الحوامل والأطفال.


وأكدت نوح أن المشكلة لا تتعلق باللبان بوجه عام، وإنما بالأنواع التي تحتوي على مادة الأسبرتام، وهو أحد بدائل السكر الشائعة، مشيرة إلى أن جميع المنتجات التي تضم هذه المادة يكتب عليها تحذير خاص لمرضى الفينيل كيتونوريا (Phenylketonuria)، وهو مرض وراثي نادر ناتج عن خلل في التمثيل الغذائي لمادة الفينيل ألانين، وهو حمض أميني أساسي.


وأوضحت أن هذا التحذير لا يشمل جميع الحوامل أو الأطفال، بل يخص فقط الفئة المصابة بهذا الاضطراب، لأن أجسامهم لا تستطيع التعامل مع الفينيل ألانين مما قد يسبب مضاعفات خطيرة.


وأضافت نوح أن بعض منتجات اللبان الشهيرة تدخل ضمن هذه الفئة، لذلك يجب على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناولها.


واختتمت تحذيرها بالتأكيد، أن المسألة تخص فئة محدودة جدًا من الأشخاص، وليست قاعدة عامة تطبق على الجميع، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة الانتباه وقراءة التحذيرات المكتوبة على عبوات المنتجات.

سماح نوح أنواع اللبان اللبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

قضاء الصلوات الفائتة

ما كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكلف الشيخ محمد مجدي غنيم بتسيير أعمال الإدارة العامة لمراكز التدريب

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: استهداف ملاعب الكريكت في باكستان يكشف إستراتيجية جديدة لداعش

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد