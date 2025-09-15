تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

أثارت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بالطب البيطري، جدلاً واسعًا بعد منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تناولت فيه حقيقة تأثير بعض أنواع اللبان على الحوامل والأطفال.



وأكدت نوح أن المشكلة لا تتعلق باللبان بوجه عام، وإنما بالأنواع التي تحتوي على مادة الأسبرتام، وهو أحد بدائل السكر الشائعة، مشيرة إلى أن جميع المنتجات التي تضم هذه المادة يكتب عليها تحذير خاص لمرضى الفينيل كيتونوريا (Phenylketonuria)، وهو مرض وراثي نادر ناتج عن خلل في التمثيل الغذائي لمادة الفينيل ألانين، وهو حمض أميني أساسي.



وأوضحت أن هذا التحذير لا يشمل جميع الحوامل أو الأطفال، بل يخص فقط الفئة المصابة بهذا الاضطراب، لأن أجسامهم لا تستطيع التعامل مع الفينيل ألانين مما قد يسبب مضاعفات خطيرة.



وأضافت نوح أن بعض منتجات اللبان الشهيرة تدخل ضمن هذه الفئة، لذلك يجب على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناولها.



واختتمت تحذيرها بالتأكيد، أن المسألة تخص فئة محدودة جدًا من الأشخاص، وليست قاعدة عامة تطبق على الجميع، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة الانتباه وقراءة التحذيرات المكتوبة على عبوات المنتجات.