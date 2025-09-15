غير ساندوتشات الجبن.. قائمة أفكار للانش بوكس

أصبحت الأمهات تبحث عن بدائل جديدة ومغذية لإعداد وجبات المدرسة، بعيدًا عن الساندوتشات التقليدية بالجبن.

الخبراء يقترحون أفكارًا متنوعة تمنح الأطفال عناصر غذائية متوازنة وتكسر الروتين اليومي.

ساندوتشات / لفائف



تونة بالذرة والمايونيز (خفيف).

شاورما فراخ أو بقايا فراخ مشوية ملفوفة في تورتيلا.

بيض مسلوق مهروس مع مايونيز أو بطاطس.

لانشون/ديك رومي مع خس وخيار.

حمص بالطحينة أو بابا غنوج مع خيار/جزر.



بروتين خفيف

قطع ناجتس فراخ صحية (مخبوزة مش مقلية).

أصابع كفتة مشوية.

ميكس لحمة باردة (تركي، بيف).

بيضة مسلوقة.



خضار وسناكس مالحة

أصابع خيار وجزر وفلفل ألوان.

ذرة مسلوقة أو فشار.

بسكويت مالح/كراكرز مع حمص أو زبادي ديب.



فواكه

تفاح مقطع + ليمون عشان مايسودش.

موز/عنب/فراولة.

مكعبات شمام أو بطيخ.

تمر أو مشمشية/قراصيا.



إضافات أخري



كيك منزلي/مفن صغير.

بسكويت شوفان أو كوكيز.

قطعة شوكولاتة صغيرة.



زبادي صغير (يمكن تضيفي عليه شوفان أو عسل).

عصير طبيعي في زجاجة صغيرة.