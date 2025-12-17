أشغال شقة جدا يحتل صدارة المشاهدة على منصة شاهد عام 2025

حقق المخرج خالد دياب نجاحات كبيرة في عام 2025 والتي واصل بها سلسلة نجاحاته في عام 2024.

حيث إحتل مسلسله أشغال شقة جدا للمخرج خالد دياب المركز الأول في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في عام 2025.

في الوقت نفسه ينافس العمل على ثلاثة جوائز في مسابقة جوي اوورد و هي أفضل مسلسل وأفضل ممثل لهشام ماجد و افضل مخرج لخالد دياب.

التسلسل تم تقديم جزئين منه وهو تأليف خالد وشيرين دياب و إخراج خالد دياب و إنتاج عبد الله ابو الفتوح و بطولة النجوم هشام ماجد و أسماء جلال و مصطفى غريب وشيرين عزام و محمد عبد العظيم و شارك على مدار الجزئين عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي كضيوف شرف وحقق الجزئين معدلات مشاهدة كبيرو للعاية واشتدة جماهيرية ونقدية.

ليؤكد المسلسل نجاح مسيرة خالد دياب الاخراجية حيث حقق فيلمه طلق صناعي نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي وقت عرضه.