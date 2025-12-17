نسرين طافش تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت نسرين في الصور بجيب جلد قصيرة، نسقت معها بوت طويل من نفس اللون، واعتمدت مكياج بني هادئ يبرز ملامحها و يتناسب مع إطلالاتها .

وعلقت نسرين علي الصور : "عندما تشعر بالامتنان، يختفي الخوف وتظهر الوفرة".



ويضع القائمون على مسلسل "أنا وهو وهم" بطولة النجمان نسرين طافش وأحمد صلاح حسني، اللمسات الأخيرة على تحضيرات العمل استعداداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان رمضان 2026 وقد أجرى أبطال العمل بروفات ترابيزة للشخصيات، بالتزامن مع الانتهاء من مختلف التجهيزات الفنية.