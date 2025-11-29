قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نسرين طافش تُعيد مواطنها زهير قنوع إلى الدراما المصرية بعد غياب 17 سنة

أحمد إبراهيم

يستعد المخرج السوري زهير قنوع لخوض تجربة درامية جديدة في الدراما المصرية من خلال مسلسل "أنا وهو وهم" الذي يقوم ببطولته النجمان نسرين طافش وأحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، حيث يعود بهذا العمل إلى الدراما المصرية بعد غياب دام 17 عامًا، منذ تجربته الأولى في مسلسل "طيارة ورق" بطولة ميرفت أمين وعزت أبو عوف ودرة عام 2008.

من هو زهير قنوع 

ويُعد زهير قنوع من أبرز المخرجين في الدراما السورية، حيث قدّم على مدار السنوات الماضية مجموعة من الأعمال التي لاقت نجاحًا واسعًا، من بينها: "يوميات مدير عام" من بطولة أيمن زيدان، "أبو جانتي: ملك التاكسي" بطولة سامر المصري، "الحب كله" بطولة ميسون أبو أسعد وسامر إسماعيل، و"صرخة روح" الذي شارك فيه عدد من كبار نجوم الدراما السورية مثل كندا حنا وبسام كوسا.

كما تشمل قائمة أعماله أيضًا مسلسلات بارزة مثل: "أول نظرة" بطولة ريتا حرب، "أدهم بيك" بطولة يوسف الخال وريتا حرب، "كوما" بطولة مكسيم خليل وكاريس بشار وصفاء سلطان، إضافة إلى "داون تاون" بطولة أمل بوشوشة وسامر إسماعيل وستيفاني صليبا وسارة أبي كنعان، ومسلسل "سندس" بجزئيه الأول والثاني بطولة إلهام علي وحسين عسيري.

يُذكر أن مسلسل "أنا وهو وهم" من تأليف نسرين طافش بالاشتراك مع ورشة كتابة، وإخراج زهير قنوع، ومن إنتاج شركة "بيليون"، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة. وقد انضم رسميًا لطاقم العمل كلٌّ من: كمال أبو رية، شيرين، ميمي جمال، ومادلين طبر، بينما تستكمل الشركة المنتجة التعاقدات مع باقي الفنانين تمهيدًا للإعلان عن أسمائهم قريبًا.

ويجمع مسلسل "أنا وهو وهم" النجمان نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وكان من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ودارت أحداثه في اطار اجتماعي رومانسى.

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
بيطري الشرقية
المجلس القومي للمرأة
صحة الشرقية
