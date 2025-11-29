مازن الغرباوي: مهرجان شرم الشيخ وُلد كبيرًا

ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة، أُقيمت منذ قليل ندوة اليوبيل البرونزي للمهرجان.

وأكد المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن الدورة الأولى من المهرجان كانت بمثابة “معجزة إلهية”.

وقال الغرباوي: “وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم هو من تحدّث مع الفنانة سميحة أيوب لتكون الرئيس الشرفي للمهرجان، وحدّدنا موعدًا معها، وقد وافقت بعد جلسة عمل جمعتنا.”

وأضاف: “لولا سميحة أيوب ما كان هذا المهرجان ليُقام؛ فقد كانت داعمة لنا في كل خطوة.”

وتابع: “سميحة أيوب كانت ترافقنا في زيارة الوزراء، ووجودها ساعد في تيسير كل الأمور بالتأكيد.”

واختتم حديثه قائلًا: “مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وُلد كبيرًا، بفضل الدقة في كل التفاصيل، وقد تلافينا أخطاء الدورة الأولى في الدورة الثانية.”