التهاب المرارة.. أسبابه وأعراض لا يجب إهمالها

التهاب المرارة من الأمراض الشائعة التي قد تصيب الإنسان في مختلف الأعمار، وغالبًا ما يرتبط بوجود حصوات تسد القناة المرارية، مما يؤدي إلى آلام ومضاعفات صحية إذا لم يُعالج سريعًا.



الأسباب:

تكوّن حصوات المرارة التي تعيق مرور العصارة الصفراوية.

العدوى البكتيرية.

ضعف تدفق الدم إلى المرارة خاصة لدى مرضى السكري وكبار السن.

الصيام الطويل أو الاعتماد على التغذية الوريدية فقط.



الأعراض:

ألم حاد في الجانب العلوي الأيمن من البطن يمتد أحيانًا إلى الكتف أو الظهر.



غثيان وقيء متكرر.

ارتفاع درجة الحرارة مع قشعريرة.



انتفاخ البطن والشعور بالامتلاء.



اصفرار الجلد والعينين في بعض الحالات.



ويحذر الأطباء من إهمال الأعراض، إذ قد يؤدي التهاب المرارة غير المعالج إلى مضاعفات خطيرة مثل الغرغرينا أو انفجار المرارة، مما يجعل التدخل الطبي العاجل ضرورة قصوى.