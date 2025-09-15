ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركم على معدة فارغة

يعد الكركم من الأعشاب المفيدة المضادة للالتهابات وله خصائص مضادة للأكسدة، ويحسن الهضم، ويعزز المناعة، ويدعم أيضًا صحة قلبك ويمنع مشاكل الجلد، وذلك بسبب وجود مركبات مثل الكركمين.

كما أنها غنية بالمغذيات النباتية ووجودها يحمي الخلايا من التلف، وتحتوي على مركبات ذات خصائص طبية، ومن المعروف



يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويُحسّن صحة القلب. ليس هذا فحسب، بل يُقي أيضًا من السرطان الذي قد يُسبب موت الخلايا السرطانية، ويُقلل من نمو الأورام الجديدة وانتشار السرطان

الفوائد الطبية لعصير الكركم الخام

خصائص مضادة للالتهابات

إذا بدأت بتناول ماء الكركم على معدة فارغة، فسيقلل ذلك من التهابات جسمك، ومن المعروف أنه يُقدم فوائد صحية إضافية لآلام المفاصل، وحتى لحالات مثل التهاب المفاصل. ومن المعروف أن وجود مركب الكركمين يُخفف الالتهابات.

غني بمضادات الأكسدة

الكركم مضاد أكسدة طبيعي، وقد توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل. وهو متوفر في جميع المطابخ بسهولة، مما يُبطئ عملية الشيخوخة ويُحسّن صحة البشرة.

يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي

يُعرف الكركم بفوائده في تعزيز صحة الأيض، وبالإضافة إلى ذلك، بمجرد البدء بتناوله، ستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في عملية الهضم. فهو يُنظّف الأمعاء بشكل طبيعي، كما يُساعد على التحكم في وزنك من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم .

ممتاز لصحة القلب

صحة القلب مهمة جدًا، وشرب ماء الكركم بانتظام يساعد في تحسين صحة القلب، مما يخفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول.

ممتاز لصحة الجلد

إذا كنت تعاني من احمرار أو تهيج الجلد أو حب الشباب، فإن الكركم يمكن أن يهدئ بشرتك ويمنحك بشرة مشرقة.

كيفية تناول الكركم بالطريقة الصحيحة

يمكنك اختيار كركم طازج نيء، وتقطيعه إلى شرائح صغيرة جدًا، ثم غليه في الماء لمدة 3 إلى 5 دقائق على الأقل، ثم تصفية قطع الكركم وشرب ماء الكركم الدافئ. يُفضل استخدام الكركم الطازج، ولكن يُمكن أيضًا تناوله مطحونًا.

خلط الكركم مع مكونات أخرى: يمكنك خلط الكركم مع مكونات أخرى لزيادة فائدته لصحة أمعائك، مثل إضافة الفلفل الأسود المعروف بفوائده الصحية الإضافية، أو حتى الليمون الذي يعمل كمزيل للسموم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إضافة العسل إلى مشروبك، وهو مزيج رائع يُضفي عليه نكهة مميزة.