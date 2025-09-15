قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركم على معدة فارغة

الكركم
الكركم
ريهام قدري

يعد الكركم من الأعشاب المفيدة المضادة للالتهابات وله خصائص مضادة للأكسدة، ويحسن الهضم، ويعزز المناعة، ويدعم أيضًا صحة قلبك ويمنع مشاكل الجلد، وذلك بسبب وجود مركبات مثل الكركمين.

كما أنها غنية بالمغذيات النباتية ووجودها يحمي الخلايا من التلف، وتحتوي على مركبات ذات خصائص طبية، ومن المعروف


يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويُحسّن صحة القلب. ليس هذا فحسب، بل يُقي أيضًا من السرطان الذي قد يُسبب موت الخلايا السرطانية، ويُقلل من نمو الأورام الجديدة وانتشار السرطان

الفوائد الطبية لعصير الكركم الخام

خصائص مضادة للالتهابات

إذا بدأت بتناول ماء الكركم على معدة فارغة، فسيقلل ذلك من التهابات جسمك، ومن المعروف أنه يُقدم فوائد صحية إضافية لآلام المفاصل، وحتى لحالات مثل التهاب المفاصل. ومن المعروف أن وجود مركب الكركمين يُخفف الالتهابات.

غني بمضادات الأكسدة

الكركم مضاد أكسدة طبيعي، وقد توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل. وهو متوفر في جميع المطابخ بسهولة، مما يُبطئ عملية الشيخوخة ويُحسّن صحة البشرة.

يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي

يُعرف الكركم بفوائده في تعزيز صحة الأيض، وبالإضافة إلى ذلك، بمجرد البدء بتناوله، ستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في عملية الهضم. فهو يُنظّف الأمعاء بشكل طبيعي، كما يُساعد على التحكم في وزنك من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم .

ممتاز لصحة القلب

صحة القلب مهمة جدًا، وشرب ماء الكركم بانتظام يساعد في تحسين صحة القلب، مما يخفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول.

ممتاز لصحة الجلد

إذا كنت تعاني من احمرار أو تهيج الجلد أو حب الشباب، فإن الكركم يمكن أن يهدئ بشرتك ويمنحك بشرة مشرقة.

كيفية تناول الكركم بالطريقة الصحيحة

 

يمكنك اختيار كركم طازج نيء، وتقطيعه إلى شرائح صغيرة جدًا، ثم غليه في الماء لمدة 3 إلى 5 دقائق على الأقل، ثم تصفية قطع الكركم وشرب ماء الكركم الدافئ. يُفضل استخدام الكركم الطازج، ولكن يُمكن أيضًا تناوله مطحونًا.

خلط الكركم مع مكونات أخرى: يمكنك خلط الكركم مع مكونات أخرى لزيادة فائدته لصحة أمعائك، مثل إضافة الفلفل الأسود المعروف بفوائده الصحية الإضافية، أو حتى الليمون الذي يعمل كمزيل للسموم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إضافة العسل إلى مشروبك، وهو مزيج رائع يُضفي عليه نكهة مميزة.

الكركم الكركمين مشروب الكركم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

محمد سلماوي

تكريم محمد سلماوي فى مهرجان VS-FILM

شفيق نور الدين

فى ذكراه.. شفيق نور الدين ترك الفن وباع ألبان وخبزا

إسماعيل ياسين

فى ذكراه.. إسماعيل ياسين خطف سمكة من فم قطة.. والملك فاروق أدخله مستشفى المجانين

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد