انتهاء تصوير حكاية نرجس في أول أسابيع شهر رمضان l خاص

يواصل فريق عمل مسلسل حكاية نرجس، تصوير عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متعددة من القاهرة، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان 2026.

ومن المقرر ان ينتهي فريق العمل من التصوير بشكل كامل مع نهاية الاسبوع الاول من شهر رمضان ، حيث من المقرر عرضه في النصف الثاني من الشهر .

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة.

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.