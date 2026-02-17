وليد هندي: دخول 700 نوع مخدر جديد لمصر من 2011 إلى 2013.. فيديو

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن التفاصيل الكاملة لخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرًا إلى المخاطر الصحية والاجتماعية الخطيرة التي يسببها التعاطي.

وقال هندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين والإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، إن المواطنين أصبحوا أكثر وعيًا وحذرًا من المواد المخدرة المتنوعة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت دخول أكثر من 700 نوع من المخدرات خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

وأوضح أن ظهور منتجات مخدرة جديدة في 2011 شكل تحديًا كبيرًا وأثقل كاهل الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أنه منذ عام 2015 وضعت الدولة خططًا شاملة تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز وعي المجتمع بمخاطر الإدمان.

وأضاف أن الكثير من الأسر كانت تتعامل مع حالات التعاطي باعتبار المتعاطي مجرمًا، خاصة عند رؤية الأبناء يدمرون أنفسهم، ولكن مع تدخل الدولة عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ظهرت مبادرات وبرامج توعية تهدف إلى حماية الشباب وإعادة تأهيل المتعاطين، ما ساهم في نشر ثقافة الوعي بمخاطر الإدمان داخل المجتمع.