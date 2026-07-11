الشناوي: تكريم الرئيس وسام على صدورنا.. وأعد الجماهير بأن القادم أفضل

أكد محمد الشناوي، قائد منتخب مصر، أن مشوار المنتخب في البطولة لم يكن مجرد مشاركة، بل كان تحديًا كبيرًا أثبت خلاله اللاعبون قدرتهم على تحمل المسؤولية والقتال من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

المنتخب الوطني

وكتب الشناوي عبر حسابه على "إنستجرام": “البطولة دي ما كانتش مجرد مشاركة، كانت تحدي حقيقي ومشوار كبير أثبت فيه رجالة الفريق إنهم على قد المسؤولية، ولعبنا بروح وقلب مخلص لكل مصري كان بيشجعنا من قلبه.”

وأضاف أن لقاء السيد الرئيس وتكريم المنتخب يمثل وسامًا ودافعًا كبيرًا لمواصلة العمل وبذل أقصى جهد لرفع اسم مصر، مشيرًا إلى أن أكثر ما يشعره بالفخر هو نجاح المنتخب في إعادة التفاف المصريين حول الكرة وتشجيعهم بروح واحدة.

واختتم قائد المنتخب رسالته قائلًا: “شكراً لكل اللي وثق فينا ودعمنا.. إحنا عندنا فريق شجاع وبطل، والقادم أحسن وأجمد بإذن الله.”