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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يؤكد الاستمرار في تسريع معدلات إنجاز ملفات التصالح

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ
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أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال، أن المحافظة مستمرة في تسريع معدلات إنجاز ملفات التصالح، وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون، والتصدي لأي مخالفات بناء جديدة.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن المحافظة - بمناسبة اعتماد محافظ جنوب سيناء، عددًا من نماذج (8) للتصالح على بعض مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ، بإجمالي 11 نموذجًا، وذلك خلال عرض رئيس مدينة شرم الشيخ، سامح المتولي، موقف طلبات التصالح بالمشروعات الخاصة بالمدينة.

وأوضح البيان أن النماذج المعتمدة شملت عددًا من المباني السكنية والمشروعات السياحية، ضمن جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التصالح وفقًا لأحكام القانون، وتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتحقيق الانضباط العمراني، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح المستوفاة، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين والمستثمرين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مع عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات جديدة"، حفاظًا على حقوق الدولة والنسق الحضاري لمدن جنوب سيناء.

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