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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العربي الناصري: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب تقدير لإرادة المصريين ورسالة قوية لدعم الرياضة

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة لكل من يبذل الجهد بإخلاص من أجل رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

تكريم المنتخب الوطني

وقال أبو العلا إن المنتخب الوطني قدم نموذجًا حقيقيًا للإرادة والعزيمة المصرية، ونجح في توحيد مشاعر الملايين خلف علم مصر وصناعة حالة وطنية من الفرحة والفخر، مشيرًا إلى أن الروح والانضباط والإصرار التي ظهر بها اللاعبون كانت محل احترام وتقدير داخل مصر وخارجها.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة اكتشاف المواهب الشابة ووجود «كشافين متجردين» يمثل رسالة مهمة لإعادة بناء قاعدة الرياضة المصرية على أسس من العدالة وتكافؤ الفرص، بحيث يكون المعيار الأول والأخير هو الكفاءة والموهبة والقدرة على تمثيل الوطن.

وأكد أبو العلا أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب والمواهب في القرى والنجوع والأحياء الشعبية، وأن الوصول إلى هؤلاء الموهوبين ورعايتهم مسؤولية وطنية تتطلب منظومة متكاملة تبدأ من المدرسة ومراكز الشباب، وتمتد إلى الأندية والاتحادات الرياضية، بما يضمن عدم إهدار أي موهبة قادرة على صناعة إنجاز لمصر.

تعزيز الانتماء الوطني

وأشار إلى أن الرياضة تمثل إحدى أدوات بناء الوعي والانتماء وتعزيز الهوية الوطنية، فضلًا عن دورها المهم في قوة مصر الناعمة، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في الشباب وتوفير الفرص العادلة أمامهم يمثل استثمارًا في مستقبل الدولة المصرية.

وشدد رئيس الحزب العربي الناصري على ضرورة البناء على ما قدمه المنتخب الوطني، ووضع استراتيجية طويلة المدى لاكتشاف وصناعة الأبطال، مؤكدًا أن الإنجازات الكبرى لا تتحقق بالصدفة، وإنما بالتخطيط والعمل المستمر والرعاية العلمية للمواهب منذ الصغر.

واختتم أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن تكريم الرئيس السيسي للمنتخب يحمل رسالة لكل شاب مصري بأن الدولة تقدر العمل والتميز، قائلًا: «المنتخب أعاد التأكيد على أن الإنسان المصري قادر على المنافسة وصناعة الإنجاز متى امتلك الفرصة والرعاية الحقيقية، ومصر تزخر بالمواهب القادرة على رفع علم الوطن في مختلف المحافل الدولية».

المنتخب الوطني منتخب مصر البرلمان النواب مجلس النواب

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