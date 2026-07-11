مازدا تنتصر على الوحش الأمريكي "كاديلاك" في اختبارات الحوادث

أعلن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في أمريكا (IIHS) رسميًا عن نتائج حزمة جديدة من اختبارات التصادم الميدانية وأنظمة المنع الاستباقي للحوادث لعام 2026 التشغيلي الحالي، والتي شملت 9 طرازات جديدة كليًا بالأسواق العالمية.

وجاءت النتائج متباينة للغاية لتكشف عن فجوة هندسية واضحة بين الصانعين؛ حيث تمكنت 4 طرازات فقط من انتزاع الجائزة الأعلى والأكثر رصانة في عالم المحركات وهي "Top Safety Pick+" لعام 2026، بينما عانت بقية السيارات الأخرى تكتيكيًا وفشلت في اجتياز اختبارات التصادم الأمامي المتداخل المطور والمحدث.

وجاء هذا الإعلان ليعزز مكانة الاستثمار الياباني والأوروبي في قطاع السلامة المتقدمة، حيث فرضت معايير المعهد الصارمة لعام 2026 ضرورة الحصول على تقييم "جيد" في جميع اختبارات الحماية من الصدمات الجانبية والأمامية الصغيرة، بالإضافة إلى تميز المصابيح الأمامية وأنظمة الكبح التلقائي لمنع دهس المشاة ماديًا كشرط أساسي للتتويج.

الموديلات الفائزة بجائزة التميز الأعلى "Top Safety Pick+" لعام 2026

نجح الجيل الجديد كليًا من "مازدا CX-5" في تصدر المشهد التسويقي بعد نيله الجائزة الكبرى، محققًا قفزة نوعية مادية مقارنة بطراز العام الماضي الذي عانى من ضعف تقييمات منع التصادم بين المركبات. وانضم طراز "سوبارو كروس تريك هيبيرد" الجديد إلى منصة التتويج، حيث جرى تقييمه هندسيًا بشكل منفصل عن النسخ التقليدية نظرًا للاختلافات الهيكلية الصريحة في توزيع حزم البطاريات ومنظومات الدعم الميكانيكي بالمقصورة.

وعلى الجانب الأوروبي، فرضت الصناعة الألمانية كلمتها بوجود سيارة "أودي A6" المحدثة كليًا لعام 2026 والتي نالت تقييمات كاملة بفضل بنيتها الفولاذية الصلبة، يرافقها طراز "بي إم دبليو X1" الصغير الذي تمكن من حسم النتيجة فور خضوعه لاختبار التصادم الأمامي المتداخل المحدث بنجاح.

وتألقت هذه السيارات الأربع برمجيًا وماديًا في رصد وتفادي المشاة ليلاً ونهارًا بدقة تامة.

تراجع حاد لسيارة كاديلاك CT5 وإخفاق طرازات أخرى بالأسواق

في المقابل، سجلت كاديلاك "CT5" الفاخرة سقوطًا استثماريًا مدويًا في هذه الجولة، بعدما نالت تقييمات "سيئة" (Poor) النادرة في كل من اختبار التصادم الجانبي المحدث واختبار التصادم الأمامي المتداخل.

ورصدت تقارير المهندسين بالمعهد مخاطر مادية حتمية لوقوع إصابات بليغة في الرأس والرقبة للسائق أثناء الصدمات الجانبية، مع احتمال تعرض الركاب في المقاعد الخلفية لإصابات خطيرة، وهو ما جعلها الأسوأ أداءً بين كافة الطرازات المختبرة لعام 2026 الحالي.

ولم تكن كاديلاك وحدها في دائرة المعاناة الميكانيكية؛ حيث تسببت التقييمات "المقبولة" و"الهامشية" في حرمان طرازات بارزة أخرى من الحصول على أي جوائز تكريمية بالأسواق.

وشملت قائمة السيارات التي خسرت فرص التتويج طراز "أودي A3" بسبب ضعف الحماية الجانبية، وسيارات "لكزس IS"، و"نيسان كيكس"، وشاحنة "تويوتا تاكوما" نسخة الكابينة المزدوجة، بسبب تراجع مستويات الأمان اللوجستي لحماية الركاب في الجزء الخلفي من المقصورة أثناء مواجهة الصدمات الأمامية المحدثة.