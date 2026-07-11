روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على خطوات عملية بشأن محطة زابوروجيه النووية

أعلن المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم / السبت /، أن وفدي روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقا، عقب مشاورات بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، على خطوات عملية ممكنة لتحسين الوضع.

وكتب أوليانوف، على حسابه عبر منصة "إكس"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه بعد المناقشة، تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات العامة بشأن خطوات عملية ممكنة تهدف إلى تحسين الوضع الراهن.

وأشار إلى أن الطرفين أجريا نقاشًا صريحًا وعمليًا وبراغماتيًا، مع إيلاء اهتمام خاص لتدهور الوضع الأمني ​​حول المصنع، وخاصة في مدينة إنيرغودار، حيث يعيش موظفو المحطة وعائلاتهم.

يذكر أنه تم عقد الجولة التالية من المشاورات التقليدية بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية في كالينينغراد بين الوفد الروسي المشترك بين الوكالات وفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة رافائيل غروسي، يوم أمس /الجمعة/.

ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، المشاورات مع الوفد الروسي بأنها متوترة ولكنها مثمرة.

وترأس الوفد الروسي الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف.. وناقش الطرفان، من بين أمور أخرى، الوضع المحيط بالمحطة.