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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلمانية تطالب الحكومة بخطة عاجلة لمواجهة انتشار الثعابين: وفروا الأمصال قبل وقوع ضحايا

الثعابين
الثعابين
رحمة سمير
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طالبت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة تزايد وقائع ظهور الثعابين في عدد من المحافظات، مؤكدة أنها تقدمت بطلب إحاطة للكشف عن مدى توافر أمصال لدغات الثعابين بالمستشفيات، ووضع خطة عاجلة للتوعية والتعامل مع الظاهرة.

طلب إحاطة بشأن انتشار الثعابين

وقالت أميرة فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن، إن ظهور الثعابين هذا العام لا يمكن اعتباره أمرًا طبيعيًا أو مرتبطًا فقط بارتفاع درجات الحرارة، موضحة: "دي مش أول سنة يبقى فيها موجة حر، لكن الظاهرة الملحوظة دي ما كانتش موجودة بالشكل ده."

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ظهور الثعابين يثير الذعر بين المواطنين

وأشارت عضو مجلس النواب إلى رصد ظهور الثعابين في عدد من المناطق، من بينها حلوان والشرقية والتجمع، مؤكدة أن الأمر تسبب في حالة من القلق بين المواطنين، خاصة الأطفال.

وأضافت: "بقى في ذعر فعلًا في الناس، والأطفال بقوا يخافوا ينزلوا الحدائق والنوادي خوفًا من التعرض للدغات."

مطالبة بتوفير الأمصال وحملات توعية

وطالبت النائبة بسرعة توفير أمصال لدغات الثعابين في المستشفيات، مشيرة إلى أن ما يتردد بشأن نقصها يثير مخاوف المواطنين.

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وقالت: "لازم نوفر الأمصال، ولازم يبقى في حملة تطهير وحملة توعية على مستوى الإعلام كله"، مؤكدة أهمية توعية المواطنين بالإسعافات الأولية الصحيحة التي يجب اتباعها عند التعرض للدغات الثعابين.

تنسيق حكومي لمواجهة الظاهرة

وشددت أميرة فؤاد على ضرورة التنسيق بين وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية لمواجهة الظاهرة، مؤكدة أن الأولوية في الوقت الحالي هي احتواء الأزمة وسرعة التعامل معها، وليس البحث عن المسؤولية.

وأضافت: "إحنا دلوقتي مش هنقول مين المقصر.. إحنا عايزين حل المشكلة وبسرعة."

الثعابين

دعوة لتعزيز جاهزية الإسعاف

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بالمطالبة بتعزيز انتشار سيارات الإسعاف وتجهيزها بالإسعافات الأولية والأمصال اللازمة، مؤكدة أن مواجهة انتشار الثعابين تتطلب تحركًا حكوميًا متكاملًا لحماية المواطنين، خاصة الأطفال وسكان المناطق الريفية.

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