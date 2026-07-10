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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار الثعابين: تسببت في ذعر الناس.. وعلينا سرعة التحرك

الثعابين
الثعابين
رحمة سمير
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قالت النائبة أميرة فؤاد عضو مجلس النواب إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تزايد وقائع ظهور الثعابين في عدد من المحافظات، مطالبة بالكشف عن مدى توافر الأمصال ووضع خطة عاجلة للتوعية والتعامل مع هذه الظاهرة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة مودرن، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن ظهور الثعابين هذا العام لا يمكن اعتباره أمراً معتاداً بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط، قائلة: "دي مش أول سنة يبقى فيها موجة حر، لكن الظاهرة الملحوظة دي ما كانتش موجودة بالشكل ده".

وأشارت إلى أن الثعابين ظهرت في مناطق عدة، منها حلوان والشرقية والتجمع، مؤكدة أن "بقى في ذعر فعلاً في الناس، والأطفال"، لافتة إلى أن بعض الأطفال أصبحوا يخشون النزول إلى الحدائق والنوادي خوفاً من التعرض للدغات.

وطالبت النائبة بتوفير أمصال لدغات الثعابين في المستشفيات، مؤكدة أن ما يتردد عن نقصها يثير القلق، وقالت: "لازم نوفر الأمصال، ولازم يبقى في حملة تطهير وحملة توعية على مستوى الإعلام كله"، مع توضيح الإسعافات الأولية الصحيحة للمواطنين عند التعرض للدغات.

وشددت على ضرورة التنسيق بين وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية لمواجهة الظاهرة، موضحة أن الأولوية حالياً ليست تحديد المسؤولية، وإنما سرعة التحرك، قائلة: "إحنا دلوقتي مش هنقول مين المقصر.. إحنا عايزين حل المشكلة وبسرعة".

كما دعت إلى تعزيز انتشار سيارات الإسعاف وتجهيزها بالإسعافات الأولية والأمصال، مؤكدة أن مواجهة الظاهرة تتطلب تحركاً حكومياً متكاملاً لحماية المواطنين، خاصة الأطفال وسكان المناطق الريفية.
https://www.youtube.com/watch?v=3oOV2y3vX0Y 

انتشار الثعابين الثعابين الناس والأطفال الأمصال

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