وفاة جايدن آدامز بعد مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا في كأس العالم 2026

أعلن وزير الرياضة الجنوب إفريقي غايتون ماكينزي اليوم السبت وفاة لاعب منتخب بافانا بافانا وفريق ماميلودي صنداونز، جايدن آدامز بعد أيام قليلة على مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم FIFA 2026™.



وقال ماكينزي في بيان: "تلقيت بصدمة عميقة وحزن بالغ نبأ وفاة جايدن آدامز".

وأضاف: "فقدت كرة القدم في جنوب إفريقيا أحد أبرز مواهبها الشابة"

ولم يكشف وزير الرياضة عن سبب الوفاة.

من جانبها، أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً بعد العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 25 عاماً داخل منزل في منطقة شوتشيكلوف وسط مدينة كيب تاون صباح السبت.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة لوكالة فرانس برس: "ملابسات هذه الحادثة لا تزال قيد التحقيق."

وشارك آدامز في جميع مباريات منتخب جنوب إفريقيا الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم، لكنه غاب عن مواجهة كندا في دور الـ32.

وتأتي وفاته بعد أقل من شهر على رحيل جدته، عشية مباراة جنوب إفريقيا أمام تشيكيا في دور المجموعات من كأس العالم.

وكان الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم قد قال آنذاك: "شارك جايدن أساسياً أمام التشيك، وقدم كل ما لديه رغم الحزن الذي كان يحمله بعد وفاة جدته."